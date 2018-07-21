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Ortalığı karıştıracak iddia! Eski avukatı görüşmeyi kaydetti

Ortalığı karıştıracak iddia! Eski avukatı görüşmeyi kaydetti

ABD basını, seçimlerden önce avukatları aracılığıyla porno yıldızı Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisi olmadığını belirten Trump’ın, ödeme yapılırken ses kaydı olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 12:41 - Güncelleme: 21-07-2018 12:41

ABD Başkanı Donald Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen’in, Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels’e yapılacak ödemeler hakkındaki bir görüşmesini kayda aldığı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, seçimlerden önce avukatları aracılığıyla Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisi olmadığını belirten Trump’ın, ödeme yapılırken ses kaydı olduğunu iddia edildi.

2 AY ÖNCE KAYDEDİLMİŞ
Kayıtların, Trump’ın eski avukatı Cohen tarafından 2016'daki başkanlık seçimlerinden 2 ay önce alındığı ifade edilirken, kayıtların FBI tarafından Cohen’in odasında yapılan aramalarda ele geçirildiği öne sürüldü.

''HAYIR'' YANITINI VERMİŞTİ
Trump, daha önce başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin, 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP ANLAŞMAYI BOZMUŞTU
Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 12:59 Loğoğlu," Ankara'nın, ABD'nin baskılarına uzun süre direnmesi mümkün değil. SARAY'ın yumuşak bir diplomasiyle sorunların nasıl çözülebileceğine kafa yorması gerektiğini söylüyor.

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