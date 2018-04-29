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Orgeneral Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Menbiç'i konuştu...

Orgeneral Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Menbiç'i konuştu...

TÜRKİYE ile ABD arasında Suriye başlıklı görüşmeler yeniden hız kazandı. Son olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford’un telefonda görüştü. Ağırlıklı gündem YPG'nin Menbiç'ten bir an önce çıkarılmasıydı...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 07:53 - Güncelleme: 29-04-2018 07:53

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’deki NATO toplantısı sırasında ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde en önemli başlık olan Menbiç, iki ülke Genelkurmay Başkanları arasındaki telefon görümesinde de gündemin ana konusuydu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford’un telefonda görüştükleri, iki ülke karargâhlarından yapılan açıklamayla duyuruldu.

YPG BÖLGEDEN ÇIKARILSIN... Akar ve Dunford’un görüşmesinde ağrılıklı olarak Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin büyük hassasiyet gösterdiği Menbiç konusunun görüşmede önemli yer tuttuğu ve terör örgütü YPG’nin bölgeden çıkarılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. 

S-35 SATIŞININ İPTALİ GÜNDEMDE Mİ?.. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve ABD’li senatörlerin buna karşılık Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının verilmesinin engellenmesi taleplerinin görüşmede gündeme gelip gelmediği konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. 

ÇAVUŞOĞLU "MENİÇ'E GİRERİZ" DEMİŞTİ... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo’ya ABD ile Türkiye arasında varılan ön mutabakatta sağlanan yol haritasının uygulanması halinde YPG’nin Menbiç’i terk etmesinin önünün açılacağını ifade ederek, aksi durumda Türkiye’nin teröristlere müdahale edebileceği mesajını vermişti. 

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KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

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