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Ordu'daki felaket Gökçek'i kızdırdı

Ordu'daki felaket Gökçek'i kızdırdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Ordu'da yaşanan sel felakatine sessiz kalmadı. Gökçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 00:06 - Güncelleme: 09-08-2018 00:06

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ordu'da yaşanan sel felaketi hakkında, "Benim 8 köprünün yıkılmasını aklım almıyor. Kimse bunun sorumluları kesin hesap vermeli." dedi.

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"HESAP VERMELİ"

Benim 8 köprünün yıkılmasını aklım almıyor. Kimse bunun sorumluları kesin hesap vermeli. O köprülerin kontrollüğünü yapan, kesin kabulün altında imzası olan kim varsa hem maddi, hem manevi hesap vermeli. İsimler açıklansın. Davası Ordu'da görülsün. Halk takip etsin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi.

CHP'Lİ VEKİL: AFET BÖLGESİ ÇIKARILMALI

CHP'li Seyit Torun şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabi sonuçta Ağustos ayı Karadeniz bölgesi için özellikle sel konusunda bir tehdit ayı. Bu geçtiğimiz yıllarda da oldu. Allah'tan can kaybı yok. Ama geçmişte çok acı can kayıplarıyla da bu süreci yaşadık. Biz Meclis'te de özellikle bir afet haritası çıkarılması için de soru önergeleri verdik. Karadeniz artık bilimsel olarak kanıtlanmasa da küresel ısınmayla karşı karşıya. Ağustos ayında felaketi yaşamamamız için afet hazırlamamız gerektiğini, değiştirilen dere yataklarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylemiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum bu üzerinden siyaset yapacağımız bir şey değil. Bir an önce Karadeniz bölgesi için afet haritası çıkarılıp bütün dereler değerlendirilmeli. Çünkü derelerin regülatörler marifetiyle yatakları değişti, yapılaşmaya açıldı ve bazı yerlerde üstü kapandı. 500 yıllık su debileri de göz önüne alınarak mutlaka yeniden revize edilmeli."


MHP'Lİ ENGİNYURT: KORKUNÇ BİR AFET

MHP'lİ Cemal Enginyurt da şöyle konuştu: "Hakikaten korkunç bir afet. Can kaybı olmaması sevindirici. Lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Özellikle harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oluştu. Felaket şekilde akan sular üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Can kaybı olmamasına sevinirken, bütün umudu dalda olan ve hükümetten gelecek bir fiyat beklentisi içerisinde gün geçiren insanımız maalesef bugünkü büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşamış oldu. Bundan dolayı ben Fatsa, Ünye'ye geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyoruz. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 01:15 Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi. sen yaptırdın yolu köprüyü hesap sorsana hazinedeki parayı dağıtacağına

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