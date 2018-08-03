Ordu hava durumu saatlik yeni tahmin meteoroloji korkuttu

ORDU hava durumu son tahminler korkuttu meteoroloji 5 günlük haritalı tahminleri yayınladı. Son 2 gündür şiddetli yağışların görüldüğü ve ani taşkınların yaşandığı Ordu'da sağanak yağış önümüzdeki haftada da devam edecek. Ordu'da bugün sıcaklık 22 derece olacak. Ani yağışlar ve sel baskınları bugün de görülecek, uzmanlar uyardı.

ANİ TAŞKINLARA DİKKAT: Son gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 36 saatte Ülkemizin kuzeydoğusunda (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ani taşkın riski bulunmaktadır. Söz konusu bölgelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönleren kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.