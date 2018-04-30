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Oramiral Özden Örnek böyle uğurlandı

Oramiral Özden Örnek böyle uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle hayatını kaybeden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Özden Örnek’in Türk Bayrağı’yla kaplanan tabutunun başına, hayata geçirilmesinde büyük emekleri geçtiği ilk MİLGEM (Milli Gemi) Heybeliada Korveti’nin maketi konuldu.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 15:34 - Güncelleme: 30-04-2018 15:34

Darbe günlüklerinin kendisine ait olduğu iddiasıyla Balyoz davasında yargılanan Emekli Oramiral Özden Örnek önceki gün tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Özden Örnek için bugün saat 14.00’te Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek tören öncesinde taziyeleri kabul etti. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın yanı sıra emekli kuvvet komutanları da törene katıldı. 

Özden Örnek’in Türk Bayrağı’na sarılmış tabutunu askerler omuzlarında katafalka taşıdı. Cenaze geçerken tüm askerler saygı duruşunda bulundu. Özden Örnek’in tabutunun başına büyük bir resmi aldığı madalya ve nişanların yanı sıra, projesinde büyük emeği geçtiği için MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti’nin bir maketi de konuldu. 

Özden Örnek için ikindi vakti Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Sevil Örnek ve oğlu Tolga Örnek burada da taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.

41 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Emekli Oramiral Özden Örnek, 2007 yılının Mart ayında Nokta dergisinde yayımlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" nedeniyle soruşturma geçirmişti. Özden Örnek, "Balyoz Planı" davasında, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmıştı. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onanmıştı. Örnek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmişti. Örnek, bu dava kapsamında, 41 ay cezaevinde kalmıştı. Yüksek Mahkeme'nin yeniden yargılama kararı sonrasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Örnek hakkında beraat kararı vermişti.

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