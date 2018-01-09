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Okullarına haciz gelen öğrencilere bir şok daha!

Okullarına haciz gelen öğrencilere bir şok daha!

Antalya’da özel okula gelen haciz yüzünden okulları kapatılan öğrenciler ile velilerine sömestr tatili öncesi bir kötü haber daha geldi. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 16:58 - Güncelleme: 09-01-2018 16:58

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum borçları ödeyemeyince okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddialara göre, borçları yine de karşılayamadı.

ÖĞRENCİLER DERSTEYKEN HACİZ GELDİ: Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna, yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. 640 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonrası çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar dersteyken, sıra, masa ve klimalar söküldüğü iddia edildi. 

ÖĞRETMENLER AYLARDIR MAAŞ ALAMADI 

Yaşanan olaylar sonrası dün okula gelip çocuklarının eşyalarını toplayan veliler, bugün tekrar gelerek okul yönetiminden gidişatla ilgili bilgiler aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürdü.

Birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı bildirildi. Maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ileri sürüldü.

'HAK ETTİĞİMİZ NOTLARI ALMADIK'   

Okullarının kapatıldığını ve karne alamayacaklarını öğrenen öğrenciler tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Okulun dışında yerlere oturan öğrencilerden 10'uncu sınıf öğrencisi Sena Bayram, “Karneyi sorduk, 'ya yeni kurulda verecekler ya da cuma biz vereceğiz' dediler ama yetişmeyecek. Hak ettiğimiz notları almadık. İngilizce dersini hiç görmedik hep boş geçti. Öğretmenler biz mağdur olmayalım diye duruyorlar. Maaşlarını alamıyorlardı. Bugün yapılan sınavda da bütün cevapları söylediler. Biz bu durumdan haberdardık ve başka okullara gidecektik, bize güven verdiler ama ortada kaldık. Tüm öğrenciler mağdur oldu” dedi.

'SIRALARIMIZI, TAHTALARIMIZI ALDILAR'

Dersteyken haciz geldiğini anlatan Fulya Makalı, “Bütün eşyaları sökmeye başladılar. Sıralarımızı, tahtalarımızı aldılar. Sınıfta hiçbir şey yok şuanda. Başka öğrencilerin karne alması, bizim alamamamız haksızlık. Bu yönetimin yaptığı bir saçmalık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hukuk okumak istiyordum ama buradaki adaleti gördükten sonra düşünmüyorum” diye konuştu.

MÜDÜR 'KARNE VERİLMEYECEK' DEDİ İDDİASI

Okuldan eşyalarını toplayan velilerden Havva Cenkçi, peşin verdikleri okul ücretini geri alamadıkları için çocuklarını başka bir özel eğitime yazdıramadıklarını söyledi. Cenkçi, “Eşyaları topladık, okul kapandı dediler, eşyalarınızı alın dediler, biz de gelip topladık. Sınavlarını oldular ama karneyle ilgili bir şey söylemediler. Öğrencilerin karne alacaklarını sanmıyorum, zaten okulda hiçbir yetkili yok” dedi.

Çocuğuna karne alamayacağını söyleyemediğini belirten baba Alim Demir de şöyle konuştu: “Okul kapandı diyorlar. Çocuğumun morali bozuldu, psikolojisi bozuldu. Ne bir sorumluluk var, ne bir ilgilenen var. Müdür kendilerinin karne vermeyeceğini söyledi. ‘Herhalde Milli Eğitim Müdürlüğü verecek’ dedi.” 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı ARAR 09 Ocak 2018 18:10 Bir eğitim kurumunun bu hale düşmesine üzüldüm.

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