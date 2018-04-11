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OHAL uzatılacak mı? Hükümet sinyali verdi...

OHAL uzatılacak mı? Hükümet sinyali verdi...

Olağanüstü Hal 7. kez uzatılıyor... Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. MGK 17 Nisan'daki toplantıda yeni tavsiye kararı alır" diyerek sinyali verdi...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 17:05 - Güncelleme: 11-04-2018 17:05

Olağanüstü Hal 7. kez uzatılıyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 17 Nisan'daki toplantısında konuyu görüşecek. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadeleyi hatırlatan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu mücadelenin etkin şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. MGK yeni tavsiye kararı alır" sözleriyle sinyali verdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, "Olağanüstü hal ilanını gerektiren şartlar halen geçerli, halen duruyor. Özellikle FETÖ açısından ve diğer terör örgütleri açısından geçerli. FETÖ ile çok büyük mücadele verildi, verilmeye devam ediliyor ama bu FETÖ'nün kripto yapısı var. Bunu biliyoruz" dedi.

SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM ELE ALINACAK... Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde sadece OHAL'in uzatılması yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Suriye'de kimyasal saldırı sonrası yaşanan uluslararası çaplı gerginlik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı da ele alınacak. Münbiç konusunda ABD ile sürdürülen 3'lü mekanizma görüşmeleri ve kente yönelik olası askeri harekat da detaylı biçimde değerlendirilecek.

MGK, 'HAKURK HAREKATI'NI KONUŞACAK... MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise, Kuzey Irak'ta devam eden operasyon... Özellikle Hakurk çevresinde komandolar tarafından PKK'ya karşı yürütülen operasyon değerlendirilecek. Örgütün Sincar bölgesindeki yapılanması ile ilgili olarak Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği masaya yatırılacak. MGK'da FETÖ ile mücadele de masada olacak. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yürütülen FETÖ operasyonlarıyla ilgili son durum konuşulacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eser 11 Nisan 2018 17:34 Bırakın şu ohali, kaldırın şu ohali, sanki FETO ile mücadele için ohalemi ihtiyaç kaldı. Herkes gündeliğe döndü.Uzatmanın hiç anlamı yok

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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