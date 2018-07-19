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OHAL bitti, CHP'li Atıcı sakalını kesti

OLAĞANÜSTÜ Hal'in uygulanmaya başlamasının ardından sakallarını uzatarak protesto eylemi başlatan CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL'in bugün resmen sona ermesinin ardından sakallarını kestirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:55 - Güncelleme: 19-07-2018 10:55

20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), Meclis'e gelecek yeni 'Terörle Mücadele Yasası'nın tartışmaları eşliğinde bitti. OHAL'in bitmesiyle birlikte OHAL uygulamasını protesto için sakallarını uzatan CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın 2 yıldır uzattığı sakalları da kesildi.  

KEŞKE BÖYLE BİR REKORUN SAHİBİ OLMASAYDIM... Aytuğ Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. Parlamento tarihinin uzun siyasi eylemlerinden birisini gerçekleştirdiği ifade edilen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.


'OHAL DEDE' KİTAP YAZACAK... Uzun sakalı nedeniyle 'OHAL baba, OHAL dede' gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • murat 19 Temmuz 2018 12:04 şimdi bu sakalı da demokrasi müzesine koyarlar :)))

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