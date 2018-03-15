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Oğlunun sözlerinden etkilenip Afrin gönüllüsü oldu

Oğlunun sözlerinden etkilenip Afrin gönüllüsü oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan sağlık personeli İleli, 11 yaşındaki oğlunun Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Onların yarasını kim saracak?" demesi üzerine Afrin için görevlendirilen ekipte yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:21 - Güncelleme: 15-03-2018 11:21

Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan İsmail İleli, oğlunun Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerle ilgili sözleri üzerine Afrin'de görev alacak sağlık ekibine katılmak üzere Hatay'a gitti.

Daha önce de farklı bölgelerde gönüllü olarak görev yapan İleli, 11 yaşındaki oğlunun "Asker ve polislerimiz savaşıp yaralanıyor. Siz neden gitmiyorsunuz, neden bekliyorsunuz, neden varsınız, onların yarasını kim saracak?" sözleri üzerine duygulanarak personel değişiminde Afrin'e gitmek için müracaata bulundu.

İleli, başvurusunun kabul edilmesinin ardından Berat Lüy ile Afrin'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev yapmak üzere bölgeye gitti.

İsmail İleli, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının programları çerçevesinde daha önce gönüllü olarak Cizre ve Yüksekova'daki operasyonlarda, Türkmendağı bölgesinde ve Kilis'teki sağlık ekipleri arasında görev yaptığını belirterek "Söz konusu vatan, ezan ve bayrak oldukça kefenim bayrak olana dek bu tür görevlere devam edeceğim." dedi.

Afrin için gönüllü olmasında oğlunun sözlerinin etkili olduğunu dile getiren İleli, şöyle devam etti:

"11 yaşındaki oğlum Yiğit Kaan'ın, 'Baba sen 112 UMKE'de değil misin? Asker ve polislerimiz savaşıp yaralanıyor. Siz neden gitmiyorsunuz, neden bekliyorsunuz, neden varsınız, onların yarasını kim saracak?' sözleri üzerine gönüllü olarak gitmeye karar verdim. Oğlum tam bir bayrak ve vatan aşığıdır. Onunla gurur duyuyorum. Kahraman ordumuzun sınırlarımızı korumak amacıyla yapmış olduğu sınır ötesi operasyonlarda olası yaralanacak yiğit vatan evlatlarının yaralarını sarabilmek, yanlarında olmak üzere Bakanlığımızın yaptığı görevlendirme personel istihdamına gönüllü gidiyoruz. İnşallah bizlere gerek kalmadan bu operasyonlar biter. Allah devletimizi, vatanımızı her türlü düşman tehlikesinden korusun, Allah ordumuzu muzaffer eylesin."

Oğlunun, gitmeden önce kendisinden Türk bayrağı istediğini ifade eden İleli, "Çarşıdan bayrağı alıp geldiğimde ne yapacağını sorduğumda ise bayrağın baş tacı olduğunu söyledi. O bayrağı yatağının başucuna koyup o şekilde uyuyor." diye konuştu.

"Allah, Türk askerini ve polisini korusun"
Yiğit Kaan İleli de "Babam, benim sözlerim üzerine Afrin’e gitmeye karar verdi. Afrin’deki askerlerin hayatını kurtaracak. Ben de büyüyünce Jandarma Özel Harekat personeli olmak istiyorum. Allah, Türk askerini ve polisini korusun." dedi.

UMKE görevlilerini uğurlayan Kaman Kaymakamı Murat Girgin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonları başarı ile tamamlayacağına gönülden inandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarda olası yaralanmalarda müdahale etmek için Kaman'dan 2 arkadaşımızı 20 günlük göreve gönderiyoruz. Dileğimiz, hiçbir UMKE ve sağlık personelimize gerek kalmadan, hiçbir askerimiz ve polisimiz yara almadan bu operasyonların tamamlanmasıdır. Gönüllü olarak giden arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." 

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