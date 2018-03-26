  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Öcalan’ın kardeşindan olay iddia! Apo'yu satmamı istediler

Öcalan’ın kardeşindan olay iddia! Apo'yu satmamı istediler

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kardeş Öcalan PKK terör örgütünün kendisinden Öcalan'I satmasını istediğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 10:39 - Güncelleme: 26-03-2018 10:39

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, kuzey Irak’ta yayın yapan K24 Televizyonu’nda, örgüt içinde tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, “Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo’yu satmamı istedi ama kabul etmedim. Bunun üzerine PKK, Apo’yu sattı” dedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Öcalan'ın açıklamaları şöyle:

POLONYA HÜKÜMETİ DAVET GÖNDERDİ: “Abimin yakalanmasından 1 ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi.

APO'YI KENARA ATIN

Benim de olduğum heyete, Apo’nun bir kenara atılması durumunda PKK’ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo’nun satılmasını kabul etmedim ve ‘Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı’ dedim.”

PKK APO'YU SATTI

PKK’nın daha sonra elebaşı Apo’yu sattığını öne süren Öcalan, “PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo’yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK’dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo’nun satılması üzerinden yürütülüyor” diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Öcalan’ın kardeşindan olay iddia! Apo'yu satmamı istediler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 26 Mart 2018 10:47 HEPİNİZ AYNI HAİNSİNİZ KAHROLUN İNŞAALLAH

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro