O ürünlerden ÖTV alınmayacak! Kanun teklifi Meclis'ten geçti

Ali KILIÇ 16 Ocak 2019 08:20 E hani Kriz Mriz Yoktu hepsi manipülasyondu " SÖZLEŞMEYİ DEVREDEN YÜKLENİCİNİN TEMİNATI İADE EDİLECEK " Yine Yandaş Müteahhitlere kıyak koruma yani diyorki tamam biz her ne kadar sözleşme imzaladıysak Özel Sektör ve Devlet arasında sen 31.08.2018 öncesi Sözleşme İmzaladığın işlerde karlı kalemleri yap imalatını bize teslim et tabi arada yedireceklerine de yedir korkma ilk imzaladığın sözleşme şartlarındaki cezai müeyyideleri ben bu kararnameyle düzeltiyorum sana hiç bir şey olmayacak devam et yeni işler alırsın güncel fiyatlarla olay budur. Ulan yatacak yeriniz yok bee.