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O ülke Türk Akımı Projesi'ne katılmak istiyor

O ülke Türk Akımı Projesi'ne katılmak istiyor

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Türk Akımı Projesi'nin tüm bölge için önemli olduğunu belirterek, "Sırbistan bu boru hattına dahil olmaya hazır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 20:14 - Güncelleme: 26-10-2018 20:14

Antic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrasya Enerji  Güvenliği Forumu'nda, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk  Akımı Projesi'nin önemine değindi.

Bu projenin Balkanlar'ın enerji güvenliği açısında büyük önem arz  ettiğini vurgulayan Antic, "Türkiye üzerinden 10 ila 15 milyar metreküp gazın,  Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya geçmesi bizim enerji  güvenliğimizi geliştirmemiz açısından büyük bir fırsat." değerlendirmesinde  bulundu.

Antic, Sırbistan'ın bu boru hattına dahil olmaya hazır olduğunu  kaydederek, "Ancak bu, Bulgaristan ve Macaristan gibi komşu ülkelerimize de  bağlı." diye konuştu. Foruma katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter  Szijjarto da projenin Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan yönünde ilerlemesi  gerektiğini söyledi.

Szijjarto, AB'nin Rusya ile Batı Avrupa arasındaki yakın iş birliğine  rağmen, bu projeye karşı saldırgan bir tavır sergilediğini savundu.

Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin Rusya ile iş birliği yapmakla  suçlandığına dikkati çeken Szijjarto, "Daha derine baktığınızda Batı Avrupa ile  Rusya arasında da bir iş birliği var. Ayrıca bu iş birliği, sadece enerji  alanında değil, daha da kapsamlı." ifadelerini kullandı.

Foruma, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı George Stathakis ile Nepal  Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Barsaman Pun da katıldı.

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