O Anlar Kamerada! Otomobil minik çocuğun üzerinden geçip annesine çarptı

Çin'de oğlunu gelen arabanın altına girmekten kurtarmaya çalışan anneye araba çarptı. Anne çarpmanın etkisi ile havaya uçup yere çakılırken arabanın üzerinden geçtiği çocuk yara almadan kurtuldu.

Çin'de bir kadın elini bıraktığı çocuğunun birden bire yola fırladığını gördü. Peşinden koşup çocuğunu kurtarmak isteyen anneye araba çarptı. Arabanın üzerinden geçtiği çocuk yaralanmadı. Kazadan sonra anne ve oğlunu hastaneye kaldırıldı.Çocuk yara almamasına rağmen bir gece gözlem altında tutuldu. Anne izse kazayı ayağında oluşan hafif yaralar ile atlattı. İsmi Wu olarak açıklanan araç sürücüsü ifadesinde çocuğu fark etmediğini bundan dolayı çocuğu gördüğü anda frene basmak için çok geç olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şoföre herhangi bir ceza verilip verilmediği belirtilmedi.