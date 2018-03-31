  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nurettin Canikli'den Fransa'ya sert uyarı

Nurettin Canikli'den Fransa'ya sert uyarı

Giresun'da, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanlarının katılımı ile düzenlenen 6'ncı Savunma Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fransa'nın Suriye'ye askeri birlik göndermesine ilişkin kararını değerlendirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-03-2018 14:03 - Güncelleme: 31-03-2018 14:03

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Fransa'nın da Suriye'de askeri birlik bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifade ile Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa bu meşru olmayan uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında. " dedi.

Canikli, Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın katılımıyla gerçekleştirilen, "6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CANİKLİ: FRANSA'NIN SURİYE'YE ASKERİ BİRLİK GÖNDERMESİ İŞGAL OLUR
ABD Başkanı Trump’ın açıklamasının son derece önemli olduğunu kaydeden Bakan Canikl, "Buna göre Amerika’nın Suriye’de DEAŞ terör örgütüyle mücadele için bulunduğu ve DEAŞ’ın büyük oranda Suriye’den ve Irak’tan temizlendiğini dolayısıyla orada bulunmaları için artık bir gerekçe kalmadı şeklinde açıklamaları oldu. Fransa'nın da Suriye'de askeri birlik bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifade ile Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa bu meşru olmayan uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında. Sayın Trump net bir şekilde orada bulunmalarının temel gerekçesinin DEAŞ'la mücadele ifade ediyor ve bu tehlike bertaraf edildikten sonra orada bulunmaları için bir neden kalmadığını söylüyor. Dolayısıyla, ABD bu mücadeleyi yaptıktan sonra birliklerini çekme kararı verirken Fransa'nın hangi gerekçe ile Suriye'ye asker göndermesini anlamak mümkün değil. Böyle bir şey doğru bir yaklaşım değil uluslararası hukuk açısından sakat ve meşru olmayan bir politika ve adım olur. Hele o bölgedeki terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla dolaylı ya da doğrudan korumak amacıyla silahlı kuvvet bulundurma gibi bir niyeti varsa bu gerçekten çok vahim bir adım olur. Çünkü YPG/PYD bir terör örgütüdür, tartışmasız PKK'nın kendisidir. PKK'nın Suriye koludur ve terör örgütüdür. PKK'nın terör örgütü olduğunu Fransa da kabul ediyor. Organik ilişki içerisinde olan bir başka YPG ve PYD için de geçerli. Dolayısıyla eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini dolaylı ya da doğrudan desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur. Ümit ediyoruz öyle bir adım atılmaz" dedi.

'İZAH EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'
DEAŞ'la mücadele Türkiye hariç bütün ülkelerin vekalet kullandığını ifade eden Canikli, şöyle dedi:

"DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 2 bin kilometrekarelik alanı Türkiye kendi gücü ile DEAŞ'tan temizlemiştir. Doğrudan kendi askeri ve kendi varlığı ile  Suriye'de bu mücadeleyi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bütün koalisyon ülkeleri Suriye'de DEAŞ'la mücadeleyi vekaleten yürütmüşlerdir. Suriye'nin kuzeyinde bu anlamda bir DEAŞ tehdidi şu anda yok. Bunu ABD ve Trump da açıkça söylüyor. Suriye'de bulunmanın meşruiyet kaynağı DEAŞ yoksa o zaman hangi yetki ile meşru gerekçe ile orada bulunacaksınız, kuvvet kaydıracaksınız. Bunun izah edilmesi mümkün değil. Gayrimeşru, uluslararası hukuka aykırı bir adım olur Fransa açısından. Türkiye niye orada. Türkiye terörle mücadele ediyor. Meşru mücadele hakkı çerçevesinde topraklarına terör örgütleri tarafından o bölgelerden yapılan sayısız taciz ve saldırılar var. Terör unsurlarını bölgeden uzaklaştırmak ve bertaraf etmek için Türkiye meşru müdafaa hakkı çerçevesinde orada bulunuyor. Bulunmaya ve terörle mücadele etmeye devam edecektir."

Giresun'da, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı başladı. Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria bir araya geldi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nurettin Canikli'den Fransa'ya sert uyarı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro