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Numan Kurtulmuş Çinli turist sayısında çıtayı yükseltti

Numan Kurtulmuş Çinli turist sayısında çıtayı yükseltti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çin, çok yakın bir dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak." dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:22 - Güncelleme: 17-04-2018 10:22

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de Çin Turizm ve Gezi Fuarı'na (COTTM) katıldı.

Türkiye standını ziyaret ederek yetkililerden tanıtım faaliyetleri ve Çin turizm pazarının Türkiye ilgisine ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, diğer ülkelerin açtığı stantları da gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye Turizm Yılı kapsamında Çin genelinde 60'tan fazla etkinlik ve tanıtım faaliyeti düzenlendiğinin altını çizerek Türkiye ve Çin'in birbirine coğrafya olarak uzak ancak kültürel yönden yakın iki ülke olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Türkiye Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı, Çin de Asya'nın en doğusundaki büyük bir ülke." diyerek iki ülkenin de geniş bir medeniyet birikimine sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde gözlenen yakınlaşmanın turizm alanına da yansımasını ümit ediyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, özellikle tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında yürütülecek stratejik projelerin Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın daha da artmasını öngördüğüne işaret etti.

Kurtulmuş, turizmin ülkeleri yakınlaştıran önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çekerek "Bizim yeni dönemdeki turizm stratejilerimizin başında özellikle Asya'da Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Malezya ve Endonezya'nın kapılarını tıklatarak tanıtım faaliyetleri yürütmek olacak." dedi.

TURİZMDE ÖNCELİK ASYALI TURİSLER
Bu altı ülkenin nüfusunun dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk geldiğini ifade eden Kurtulmuş, sadece Çin'de geçen yıl 130 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, "Çin'deki bu büyük turizm pastasından Türkiye olarak payımızı almak istiyoruz." diyerek Türkiye'yi, Çinli turistlere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

2018'de Çin'den Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Geçen yıl, Türkiye'ye 250 bin civarı turist gelmişti. Bu sayının bu sene 500 bine çıkmaması için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Türk Hava Yolları'nın Çin frekanslarını artırmasıyla ve bu ülkedeki havayolu şirketlerinin Türkiye'ye doğrudan seferler başlatmasını temin ederek Türkiye'ye daha çok turist gelmesinin önünü açacağız." ifadesini kullandı.

Turizm yılı etkinlikleriyle yakalanan ivmenin gelecek yıllarda da devam etmesini istediklerini belirten Kurtulmuş, "Çin, çok yakın dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak." diye konuştu.

Kurtulmuş, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği askeri saldırı sonrası bölgedeki güvenlik kaygılarını değerlendirirken "Gerek Afrin bölgesinde süregiden Zeytin Dalı Operasyonu gerek o bölgede sürdürülen kısmi askeri hareketliliklerin Türkiye'yi etkilemediğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu hareketliliğin, Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceği görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 10:55 Hoşkal MERVE 💐🌹💐 Karşılaşsaydık sana aşk olur seni işsizliğin hüznünden kurtarır ,pekala yaşardık Mersinin Mut ilçesinde, böylece Mutlu olmak için çok etkenimiz olurdu ,

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