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Nuhoğlu İnşaat konkordato ilan etti! Sektörün en büyüklerinden biriydi...

Nuhoğlu İnşaat konkordato ilan etti! Sektörün en büyüklerinden biriydi...

FİKİRTEPE'de büyük projeleri olan inşaat sektörünün devlerinden Nuhoğlu İnşaat, geçen hafta konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Nuhoğlu İnşaat için üç aylık geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:08 - Güncelleme: 19-10-2018 15:20

İSTANBUL Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Nuhoğlu İnşaat için üç aylık geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı. 1986’den bu yana inşaat sektöründe olan firma geçen hafta konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Nuhoğlu İnşaat için üç aylık geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı.

MAHKEME KORUMASINA GİRDİ... Firma bu kararla mahkemenin koruması altına girdi. Davanın ilk duruşması 21 Aralık 2018 günü saat 10.30’da görülecek. Mahkeme bu tarihte geçici mühlet kararını bir kez daha uzatabilir. Sonrasında bir yıllık mühlet verip şirketin sunduğu projelerin uygulanmasına izin verir. Konkordato süreçleri maksimum 23 ay sürüyor. 

İSTANBUL AKVARYUM VE SİNAN ERDEM'İ YAPMIŞTI... 100’ün üzerinde projeye imza atan Nuhoğlu İnşaat’ın İstanbul Akvaryum, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Küçükkuyuport, Sinan Erdem Arena, Bursa Hayvanat Bahçesi, Bayrampaşa Şehir Parkı gibi büyük projelerde imzası bulunuyor.

FİKİRTEPE'DE EN BÜYÜKLERDEN BİRİ... İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projeleri içinde en büyüklerinden biri firmaya ait. Fikirtepe’de Yenitepe Kadıköy projesi Yenidepe Park ve Yenitepe Cadde olmak üzere iki etaptan oluşuyor. Ayrıca Cubes Ankara, Yenitepe İzmir ve Marinera Çeşme isimli projeleri de devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 16:23 Konkordato dalavere ,devleti soyacaklar

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