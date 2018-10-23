Nokul nedir nasıl yapılır Masterchef Nokul özel tarifi

Nokul nedir, nasıl yapılır, nokul tatlı mı tuzlu mu soruları dün masterchef yarışmasını okuyanların gündemindeydi. Karadeniz menüsü yapması istenilen yarışmacıların yemek listesinde nokul da vardı. Birçok kişi nokulu ilk kez duydu ve nedir diye araştırmaya başladı. Nokul hamur işi ve karadenizlilerin çok sık tükettiği bir ürün.

TV 8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de, Masterchef adaylarından üzümlü nokul yapılması istendi. 22 Ekim'de yayınlanan bölümünde mavi ve kırmızı takım Karadeniz yemeklerini yarıştırıyor. Karadeniz menüsünde nokul da bulunuyordu.

NOKUL TARİFİ

KAÇ KİŞİLİK

2 tepsi

HAZIRLAMA SÜRESİ

29 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

25 dakika

MALZEMELER

Hamuru için:

4,5 su bardağı

un

1 tatlı kaşığı

kuru maya

1 tatlı kaşığı

toz şeker

1/2 su bardağı

ılık su

2,5 kahve fincanı

ayçiçek yağı

1 su bardağı

yoğurt

1 tutam

tuz

İç harcı için:

1 kahve fincanı

tahin

1 tatlı kaşığı

gül suyu

1 tatlı kaşığı

toz tarçın

1/2 tatlı kaşığı

toz karanfil

1 su bardağı

iri çekilmiş ceviz içi

1/2 su bardağı

kuru üzüm

2 yemek kaşığı

toz şeker

Üzeri için:

1 adet

yumurta sarısı

1 yemek kaşığı

susam

1 yemek kaşığı

su

NASIL YAPILIR?

Unu, hamuru yoğuracağınız bir kaba eleyin. Bir tutam tuz serpip karıştırın.

Unun ortasını havuz gibi açın. Kuru maya ile şekeri birkaç yemek kaşığı ılık su ile ezerek, havuz gibi açtığınız unun ortasına ekleyin ve kenarlardaki unlarla üzerini kapatın.

Naylon bir poşetle yoğurma kabının üzerini kapatarak ılık bir ortamda 10 dakika bekletin.

10 dakikanın sonunda kabınızı alın ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir kenara ayırıp, kalan yağı içine ekleyin.

Yoğurdu ve ılık suyu da ilave ederek, yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurun üzerini tekrar naylon bir poşetle kapatın ve ılık bir ortamda 40 dakika beklemeye alın.

Hamur mayalanırken içini hazırlayın; ayırdığınız 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile tahini bir kasede karıştırın ve içerisine gül suyunu da ilave edin.

Ayrı bir kasede tarçın ve karanfili karıştırın. Ayrı bir kasede de çekilmiş ceviz içi, kuru üzüm ve toz şekeri karıştırın.

Hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve parçalardan birini alın ve yaklaşık 45 cm çapında, ½ cm kalınlığında açın.

Açtığınız hamurun üzerine önce tahinli karışımdan güzelce sürün. Üstüne baharat karışımını serpiştirin ve üstüne de cevizli karışımdan serpiştirin.

Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru gevşekçe rulo yapın. Böylece birbirine yapışık 2 rulo elde etmiş olacaksınız.

Bıçakla ortadan boyuna keserek ruloları ayırın. Her bir ruloyu bıçakla keserek 6 parçaya ayırın. Tüm hamur ve malzeme bitene dek bu şekilde ilerleyin.

Susamı bir kaşık suyla ezerek karıştırın. Nokulların üzerine yumurta sarılarını sürün ve her bir nokulun yumurta sarısı sürdüğünüz kısmını, suyla karıştırdığınız susama batırın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Tepsinin üzerini naylon bir poşetle örtüp ılık bir ortamda 20 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin.

MASTERCHEF: Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında başladı.

Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. MasterChef Türkiye, TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.

MasterChef Türkiye pazartesi ve salı akşamları 20.00'da Tv8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak.