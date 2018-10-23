Nokul nedir nasıl yapılır Masterchef Nokul özel tarifi

Nokul nedir, nasıl yapılır, nokul tatlı mı tuzlu mu soruları dün masterchef yarışmasını okuyanların gündemindeydi. Karadeniz menüsü yapması istenilen yarışmacıların yemek listesinde nokul da vardı. Birçok kişi nokulu ilk kez duydu ve nedir diye araştırmaya başladı. Nokul hamur işi ve karadenizlilerin çok sık tükettiği bir ürün.
TV 8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de, Masterchef adaylarından üzümlü nokul yapılması istendi. 22 Ekim'de yayınlanan bölümünde mavi ve kırmızı takım Karadeniz yemeklerini yarıştırıyor. Karadeniz menüsünde nokul da bulunuyordu.
NOKUL TARİFİ
KAÇ KİŞİLİK
2 tepsi
HAZIRLAMA SÜRESİ
29 dakika
PİŞİRME SÜRESİ
25 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
4,5 su bardağı
un
1 tatlı kaşığı
kuru maya
1 tatlı kaşığı
toz şeker
1/2 su bardağı
ılık su
2,5 kahve fincanı
ayçiçek yağı
1 su bardağı
yoğurt
1 tutam
tuz
İç harcı için:
1 kahve fincanı
tahin
1 tatlı kaşığı
gül suyu
1 tatlı kaşığı
toz tarçın
1/2 tatlı kaşığı
toz karanfil
1 su bardağı
iri çekilmiş ceviz içi
1/2 su bardağı
kuru üzüm
2 yemek kaşığı
toz şeker
Üzeri için:
1 adet
yumurta sarısı
1 yemek kaşığı
susam
1 yemek kaşığı
su
NASIL YAPILIR?
Unu, hamuru yoğuracağınız bir kaba eleyin. Bir tutam tuz serpip karıştırın.
Unun ortasını havuz gibi açın. Kuru maya ile şekeri birkaç yemek kaşığı ılık su ile ezerek, havuz gibi açtığınız unun ortasına ekleyin ve kenarlardaki unlarla üzerini kapatın.
Naylon bir poşetle yoğurma kabının üzerini kapatarak ılık bir ortamda 10 dakika bekletin.
10 dakikanın sonunda kabınızı alın ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir kenara ayırıp, kalan yağı içine ekleyin.
Yoğurdu ve ılık suyu da ilave ederek, yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurun üzerini tekrar naylon bir poşetle kapatın ve ılık bir ortamda 40 dakika beklemeye alın.
Hamur mayalanırken içini hazırlayın; ayırdığınız 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile tahini bir kasede karıştırın ve içerisine gül suyunu da ilave edin.
Ayrı bir kasede tarçın ve karanfili karıştırın. Ayrı bir kasede de çekilmiş ceviz içi, kuru üzüm ve toz şekeri karıştırın.
Hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve parçalardan birini alın ve yaklaşık 45 cm çapında, ½ cm kalınlığında açın.
Açtığınız hamurun üzerine önce tahinli karışımdan güzelce sürün. Üstüne baharat karışımını serpiştirin ve üstüne de cevizli karışımdan serpiştirin.
Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru gevşekçe rulo yapın. Böylece birbirine yapışık 2 rulo elde etmiş olacaksınız.
Bıçakla ortadan boyuna keserek ruloları ayırın. Her bir ruloyu bıçakla keserek 6 parçaya ayırın. Tüm hamur ve malzeme bitene dek bu şekilde ilerleyin.
Susamı bir kaşık suyla ezerek karıştırın. Nokulların üzerine yumurta sarılarını sürün ve her bir nokulun yumurta sarısı sürdüğünüz kısmını, suyla karıştırdığınız susama batırın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Tepsinin üzerini naylon bir poşetle örtüp ılık bir ortamda 20 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin.
MASTERCHEF: Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında başladı.
Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. MasterChef Türkiye, TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.
MasterChef Türkiye pazartesi ve salı akşamları 20.00'da Tv8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak.
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