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Nisan ayında ne kandili var- Diyanet 2018 kandil tarihleri takvimi

Nisan ayında ne kandili var- Diyanet 2018 kandil tarihleri takvimi

Nisan ayında kandil var mı, Nisan ayında ne kandili var sorusunu 2018 dini günler takvimi ile yanıtladı. 2018'in 2. kandili olan Miraç kandili 13 Nisan cuma günü kutlanacak, Berat Kandili 30 Nisan Pazartesi ve Mevlid Kandili ise 19 kasım Pazartesi günü kutlanacak. Ramazan ise 16 Mayıs'ta başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 13:55 - Güncelleme: 02-04-2018 14:00

2018 kandilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 dini günler ve sıralı kandil tarihleri haberimizde. İslam aleminin en kutsal gecelerinden biri olan Miraç Kandili 12 Nisan perşembe gecesini 13 Nisan cumaya bağlayan gece kutlanacak. Miraç Kandili Kadir Gecesi kadar özel ve önemli bir gecedir. Bu geceyi dualarla ve ibadetlerle geçirmek gerekir. Peki miraç ne demek, miraç kandilinde neler olmuş önemi ne, miraç kandili özel duası ve namazı var mı sorularının yanıtı haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN FAZİLETLERİ NELER: Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimi listesinde 13 Nisan 2018 cuma günü Miraç Kandili olarak işaretli.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NİHAT HATİPOĞLU: Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Nihat Hatipoğlu'nun Miraç duasını Türkçe olarak sizin için hazırladık.

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