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Nihat Kahveci'nin yeni eşi Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci ilk karısı...

Nihat Kahveci'nin yeni eşi Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci ilk karısı...

Nihat Kahveci haber spikeri Fulya Sever ile Roma'da evlendi. Nihat Kahveci, 2014 yılında 2 çocuğunun annesi Pınar Kaşgören'den tek celsede boşanmıştı. Nihat Kahveci, Fulya Sever ile evlenmeden evvel Şirin Yıldırım ile aşk yaşamıştı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 16:07 - Güncelleme: 20-07-2018 16:07

Adı Beşiktaş'la özdeşleşmiş eski futbolcu Nihat Kahveci, BJK TV'de spikerlik yapan, eski güzellerden Fulya Sever ile Roma'da evlendi, herkes Fulya Sever kimdir merak etmeye başladı. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fulya Sever, Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsüdür.

Fulya Sever, Gürsoy Koleji ve Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. 2008 yılında Best Model Yarışması’na katılıyor. Sonrasında bir trafik kazası geçiriyor ve çok uzun süre ayağa kalkamıyor. Bu süreç içerisinde ailesinin açmış olduğu bir dernekte engelli çocuklara İngilizce ve bilgisayar dersleri veriyor. Sağlığına tam anlamı ile kavuştuğunda bu kez 2010 Miss Globe’a katılıyor. Önce Türkiye 1.si, arkasından 88 ülkenin katıldığı Kâinat Güzellik Yarışması’nda 4. oluyor. Daha sonra Barcelona, Londra ve Paris’te modellik yapıyor. Bu süreç içerisinde oyunculuk, sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de alıyor.

BEŞİKTAŞ TELEVİZYONU'NDA ÇALIŞTI; Daha sonra TNT’de “Model Boats”, TRT Spor’da “Spordan Mutfağa” gibi birkaç televizyon programı yapıyor. Sonra Beşiktaş TV’ye geçiyor. “Beşiktaş TV’deki programım ‘Çizgi Dışı’nda futbolcu ya da basketbolcuların saha içerisinde olan durumlarını değil sahanın dışından sahanın içine etki eden faktörleri konuşmayı tercih ediyorum. Bunları ben Harvard Üniversitesi’nde bir çalışma grubuyla beraber çalıştım. Türkiye’de bu tip bir programı ilk yapan spor kanalı da Beşiktaş TV’dir.” diyor.

Fulya Sever, Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.

NİHAT KAHVECİ'NİN İLK EŞİ KİMDİR; Nihat Kahveci, daha önce Pınar Kaşgören ile evliydi. 2003 yılında evlenen çift, 2014 yılında evliliklerini noktaladı. 

Nihat Kahveci'nin Pınar Kaşgören ile olan ilk evliliğinden Zehra ve Eren olmak üzere iki çocuğu var.

NİHAT KAHVECİ'NİN SEVGİLİSİ KİM; Nihat Kahveci, Fulya Sever ile evlenmeden önce Şirin Yıldırım ile aşk yaşamıştı.

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