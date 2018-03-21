Nevşin Mengü'ye özür dilemek zor geldi! Büyük hata...

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını ve darp edildiğini iddia eden Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün yalanı yatsıyı bulmadan sönmüştü. Nevşin Mengü, Birgün gazetesindeki köşesinde dile getirdiği iddianın yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından kardeşini resmen satmıştı. Bugün ikinci bir açıklama ile bir kez daha kardeşine yüklenen Nevşin Mengü, "Ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım" dedi ancak özür dilemedi...

GAZETECİLİK DERSİ VERDİ ÖZÜR DİLEYEMEDİ: Nevşin Mengü bu sabah sosyal medya hesabından "Ölecek gibi hissettim" başlığıyla bir açıklama yaparak "Ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım" dedi, meslek dersi ve gazetecilik uyarıları yaptı ama yalan yazısıyla ilgili tek bir özür kelimesi dahi edemedi. Mengü, "Ne deseniz haklısınız" mesajıyla, "Ölecek gibi hissetim" başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ÖLECEK GİBİ HİSSETTİM': "Vallahi evet, ölecek gibi hissettim. Ben hayatımda doğruya hep doğruyu aktarmaya çok önem verdim. Her zaman haber yazarken de haber aktarırken de ince eledim sık dokudum.

KARDEŞİME FAZLA GÜVENDİM: Bu sefer, hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan kanımdam kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim.

Burak, kendi içinde ne yaşadı bilmiyorum. Daha evvel baktığı davalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını biliyorum. Ancak ne olursa, olmamış bir şeyi olmuş gibi; ya da olan bir şeyi farklı bir şekilde aktarmak kabul edilemez.

POLİS NE MELEK NE DE ÖCÜ: Polis ne melektir ne de öcü. Hiçbir kuruma düşman değilim. Kurumlar içinde aksayan bir takım sorunlar varsa, bunların basın yoluyla kamuoyu gündemine getirilmesi ve sorgulanmasının her şeyden çok kurumların yararına olacağı görüşündeyim. Ancak kurumların boş iddialarla karalanmasına karşıyım. Hatta önce ben karşı dururum.

HATA YAPTIĞIM ZAMAN: Hata yaptığım zaman hata yaptım derim, denmesi gerektiğine inanırım. Hataların öğretici olduğunu da düşünürüm. İnsan düşmeden yürümeyi öğrenemiyor, yürümekte ne kadar usta olsa da bazen takılıp düşebiliyor.

KIRGINIM VE KIZGINIM: Kırgınım ve kızgınım, ben sosyal medyadan linç edenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp, beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kızgınım. Bazen kol kırılır yen içinde kalır. Ama kırık başkalarına zarar veriyorsa, günah benim diyip meseleyi açmak açıklamak gerekir. Bu durum öyle bir durum.

GAZETECİLİK DERSLERİ: Kendime kıssadan hisse; haber yaparken, kim olursa olsun, haber kaynağı olarak birini dinlerken daha ince eleyip sık dokumak gerektiğini öğrendim. Gazetecilik zor iş mi? Evet, zor ve ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım."

DÜN DE KARDEŞİNİ SUÇLAMIŞTI: Kardeşinin iddialarıyla ilgili önce seri twitler atan ardından dün de Birgün gazetesindeki köşesinde daha ciddi iddiaları gündeme getiren Nevşin Mengü, görüntüler ortaya çıkıp yalanı çabucak sönünce dün twitter hesabından "Twitter hesabı üzerinden kısa bir paylaşım yapan Nevşin Mengü, "Yazımda kardeşim @burakmengu nün bana anlattıklarını kaleme aldım" dedi ve ekledi: "Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır..."

Burak Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün kardeşiyle ilgili iddia ne?