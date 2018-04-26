Nescafe çekiliş sonucu BMW kazanan 11 kişinin ismi

Nescafe çekiliş sonucu BMW kazanalar kim oldu, kimlerin ismi çıktı talihliler bugün belli oldu. Nescafe'nin kampanyasına şifre göndererek katılan milyonlarca talihliden kimler BMW marka sıfır araç ve İphone 8 kazandı? Nescafe çekilişi 20 Nisan'da yapılmıştı. Talihlilerin isimleri o gün çekilen kura sonucunda belli olmuştu fakat bugün nescafe çekilişi sonucu kazanan isimler bir bir açıklandı. Nescafe çekiliş sonuçları göre 11 kişiye BMW marka araç ve 111 kişiye Iphone 8 verdi. Nescafe çekilişi sonucu kazanan isimlerin listesi nescafe.com.tr sitesi ile aynı anda haberimizde.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ SONUCU KAZANANLARIN İSİMLERİ-TIKLA

Nescafe çekilişi kazananlar isimleri, 26 Nisan'da yani bugün açıklanacak. 11 kişiye BMW marka sıfır araç ve 111 talihliye İphone 8 cep telefonu hediye edecek olan Nescafe çekiliş sonuçları nescafe resmi internet sayfası nescafe.com.tr ve Takvim gazetesinden duyurulacak.

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI: Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3’ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3’ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2’si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.

HEDİYELER NELER: Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ: Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlanacak.