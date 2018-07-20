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Nedim Şener ile Bülent Tezcan biribirine girdi lafa atlama

Nedim Şener ile Bülent Tezcan biribirine girdi lafa atlama

CNN Türk'te yayınlanan Türkiye Gündemi programında Gazeteci Nedim Şener ile CHP Sözcüsü Bülent Tezcan arasında FETÖ'yle ilgili sert tartışma yaşandı. Tezcan, Nedim Şener'e "atlama lafa ortadan" diye bağırdı. Şener ise ''FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadınız mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz'' diye çıkıştı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 08:58 - Güncelleme: 20-07-2018 08:58

CNN Türk canlı yayınında Nedim Şener ve CHP Sözcüsü Bülent Tezcan birbirine girdi. Nedim Şener'in CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın FETÖ'yü ziyaret ettiğini ima etmesi üzerine Bülent Tezcan canlı yayına telefonla bağlandı.

Bülent Tezcan, Şener'in sözlerine tepki gösterirken ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Nedim Şener, "Ben öyle bir kelime söylemedim, sizi işletmişler dalga geçmişler" diye seslenirken, Tezcan "Bana kimse FETÖ'nün yanına gittin diyemez. FETÖ çetesiyle hiç yolum buluşmadı" açıklamasını yaptı.

ATLAMA LAFA ORTADAN: Gerginliğin artmasıyla birlikte Tezcan, Nedim Şener'e "atlama lafa ortadan" diye bağırdı. Programın moderatörü Buket Güler sık sık tartışmaya müdahale etmek zorunda kaldı.

FETÖ ÇETESİYLE HİÇ YOLUM BULUŞMADI: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Ben Pensilvanya'ya gitmedim. Ahlaksız şekilde polemik yapmadım. Sadece ben değil çeşitli partilerden milletvekili heyetiyle gittim. ABD çeşitli kuruluşların toplantılarına gitti. Gezinin sponsoru ise devlet kurumlarıydı. FETÖ'ye bir alışveriş içinde olmadık. Bana kimse FETÖ 'yle ilgili bir şey söyleyemez. FETÖ'nün mağdurlarının hakkını hep savunduk. Konuşmanın ortasında iftira atma! FETÖ çetesiyle hiç yolum buluşmadı. Ne Pensilvanya'ya gittim, ne de onu gördüm." dedi.

ABD'YE HALI ALMAYA MI GİTTİNİZ: Karşılıklı bağrışmalar yaşanırken Şener, "Sizi işletmişler dalga geçmişler. Benim söylemediğim söze açıklama yapmayın. 5 milletvekilinin davetle gittiğini hatırlattım, o da FETÖ'nün davetiydi. ABD'ye niye gittin halı almaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz. Daha önce Bank Asya, Zaman Gazetesi'nin önündeydiniz. Haddi sınırı aşan bir siyasetçi. Ben Pelsilvanya'ya gittin FETÖ'yle görüştün demedim. Davete gitti dedim." ifadelerini kullandı.

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  • MİSAFİR 20 Temmuz 2018 10:54 BİDON KAFA İNSAN HAKLARI FİLİSTİNDE SURİYEDE NİYE YOK MISIRDA NİYE YOK BATILILARIN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞMÜŞSÜN KENDİ DEVLETİNE SALDIRIYORSUN EN GÜZEL İNSAN HAKLARI BİZDE VAR BAK SENİN GİBİ SATILMIŞLARI BİLE KONUŞTURUYOR DEVLET

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