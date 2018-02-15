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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar zamanı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar zamanı

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi isimlerin tutuklu yargılandıkları FETÖ'nün medya yapılanması davasında savunmalar tamamlandı. Davada yarın karar bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 16:32 - Güncelleme: 15-02-2018 16:32

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hafta boyunca devam eden davada, sanık avukatları da son savunmalarını yaptı. Davanın yarın görülecek celsesinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi.

ILICAK SEGBİS'LE BAĞLANDI: Sanık Nazlı Ilıcak ise Bakırköy Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVUNMALAR TAMAMLANDI: Sabah saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada, sanık avukatlarının müvekkilleri için esas hakkındaki son savunmaları alınarak tamamlandı. Duruşma yarına ertelendi.

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