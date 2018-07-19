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Nazi tipi fişleme! Müslümanlar ve Yahudiler tepki gösterdi

Nazi tipi fişleme! Müslümanlar ve Yahudiler tepki gösterdi

AVUSTURYA'da bir eyaletin helal ve koşer et kesimini sınırlamak istemesi Müslümanlar ile Yahudilerin tepkisine neden oldu. Girişim, Nazi dönemindeki fişlemelere benzetildi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 12:45 - Güncelleme: 19-07-2018 12:45

Avusturya’da Aşağı Avusturya eyaleti Çevre Bakanlığı’nın helal ve koşer et kesimini sınırlamak için bu etlerin ikâmet yerine bağlı olarak satılması planlarını gündeme getirmesi, Müslümanlar ve Yahudiler arasında endişeye neden oldu.

BBC'de yer alan habere göre eyaletin hayvan haklarından da sorumlu Çevre Bakanı Gottfries Waldhausl’ün hazırladığı yasa tasarısı, “Nazi dönemindekine benzer bir fişleme uygulamasının” gündeme geleceği kaygılarına yol açtı. Ancak yerel hükümet yetkilileri, bu etleri tüketecek kişilerin önceden kayıt yaptırmasına gerek olmayacağını, düzenleme sırasında Yahudi ve Müslüman liderlerle işbirliği yapılacağını duyurdu.

1950’lerde eski Naziler tarafından kurulan, koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nin üyesi Bakan Waldhausl, Avusturya gazetesi Weiner Zeitung’a, konuya hayvan hakları açısından yaklaştıklarını ve et satışını ikamet koşuluna bağlama seçeneği üzerinde durduklarını söyledi. Waldhausl, “Aşağı Avusturya, Viyanalılara et sağlayan bir eyalet olmamalı” dedi.

DAVUT YILDIZI DA TAKACAK MIYIZ?
Viyana’daki Yahudi Toplumu’nun lideri Oskar Deutsch, İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesine açıklamasında bu planın Yahudilerin listesinin oluşturulmasını gerektireceğini savunarak Avusturya’nın 1938’de Almanya’yla birleşmesinden sonra çıkarılan ırkçı Nazi yasalarına gönderme yaptı.

Amerikan Yahudi Komitesi’nin Berlin Bürosu’ndan yapılan açıklamada da ülkedeki Yahudilere “Nazi dönemindeki gibi Davut Yıldızı takma zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğini” sordu. Komitenin bir yetkilisi Twitter mesajında “Bu, Yahudilerin ve Müslümanların yaşam tarzına bir saldırıdır” dedi.

Avusturya’nın İsrail Büyükelçisi, kaygıları gidermek için Aşağı Avusturya’daki siyasetçilerin soruna dini liderlerle görüşerek bir çözüm üreteceğini söyledi. Aşağı Avusturya’nın bölgesel lideri, Halk Partisi üyesi Klaus Schneeberger koşer etin yasaklanmayacağını belirterek “Tabii ki koşer et alabilmek için kimsenin kayıt yaptırması gerekmeyecek” dedi.

AŞIRI SAĞ HELAL VE KOŞER ET KESİMİNE KARŞI
Helal ve koşer et kesimi, hayvanların kesilmeden önce bilincinin yerinde olmasını gerektiriyor. Buna karşı çıkanlar, hayvanların şoklanmadan kesilmesinin zalimce olduğu söylüyor. Avrupa’daki bazı aşırı sağcı partiler, helal ve koşer et kesiminin yasaklanması için kampanya yürütüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Farugil 19 Temmuz 2018 13:41 Avusturya Hükümeti kafayı iyide iyiye yemiş.

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