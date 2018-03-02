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NATO'dan Rusya'ya 'füze' tepkisi!

NATO'dan Rusya'ya 'füze' tepkisi!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO'dan tepki geldi. Yapılan açıklamada Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir denildi.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 18:04 - Güncelleme: 02-03-2018 18:04

NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmadaki açıklamalara ilişkin, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." uyarısını yaptı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in 1 Mart konuşmasındaki ifadelerini not ettik." ifadesini kullandı. 

"Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." değerlendirmesinde bulunan Lungescu, NATO'nun füze savunma sisteminin Rusya'yı hedef almadığını birçok kez vurguladıklarını belirtti.

Lungescu, NATO füze savunma sisteminin Avro-Atlantik bölgesinin dışından gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı koruma sağladığının altını çizdi. 

SİLAHLANMA YARIŞI İSTEMİYORUZ

NATO'nun her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerini korumaya hazır bir savunma ittifakı olduğuna dikkati çeken Lungescu, "Yeni bir Soğuk Savaş ya da silahlanma yarışı istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Lungescu, Rusya'nın Ukrayna'daki "agresif faaliyetlerine" ve askeri yığınağına karşı NATO'nun hem caydırıcılık hem de diyaloğu ön planda tutan bir politika izlemeye devam edeceğini vurguladı. 

PUTİN'İN KONUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, “Bu silahlar arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var.” açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın geliştirdiği yeni silahların NATO'yu "işe yaramaz" kıldığını ifade eden Putin, "15 yıldır silahlanma yarışını tetikleyen, tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışan, ülkemizin kalkınmasını engellemek için yasa dışı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayanlara sesleniyorum: Rusya'yı engelleyemediniz." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...İşte Putin'in yeni şeytani silahları! Dünyayı titretti...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mart 2018 18:19 Türkiye ve Afrin'de sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi gören kaç sivil/asker yaralı var? Bu sayıları kamuoyuyla paylaşacak mısınız?.. Kolsuz bacaksız kaç yaralı var?

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