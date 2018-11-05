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NASA'yı reddetti TEİ'yi başarıdan başarıya koşturuyor

NASA'yı reddetti TEİ'yi başarıdan başarıya koşturuyor

NASA'dan aldığı çok gizli toplantılara katılma teklifini reddeden TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:13 - Güncelleme: 05-11-2018 10:13

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, kurumunu zirveye taşıdı. 2013’te siparişe bağlanmış iş hacmi 1,05 milyar dolar iken, bu rakam 2018’de 4,6 milyar dolara ulaşmış durumda.

YERLİ TASARIM MOTOR ÜRTETİMİNE GEÇİLDİ
TEİ’de, tamamen yerli tasarım motor üretimine geçildi. ANKA’nın motoru çıktı, ilk etapta yerli helikopter üzerinde denenecek olan yerli jet motorlarının da testi yapılıyor. Akşit ile konuşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bu sevindirici gelişmeleri aktardı.

ÜST LİGE YÜKSELDİK
Acet, "İsteyen için zor diye bir şey yoktur" başlıklı bugünkü yazısında Akşit'in açıklamalarına yer verdi.  Akşit'in “Daha önce Polonya-Ukrayna seviyesinde iken artık Fransa-Almanya seviyesine yükseldik.” sözlerini paylaşan yazar, Akşit'in ABD'de kalma fırsatını neden teptiğini böyle anlattı:

ÇOCUKLARINI TÜRKİYE'DE YETİŞTİRMEK İSTEDİ
"ABD’de kariyerinin zirvesindeyken, NASA’dan ‘classified-çok gizli’ toplantılara katılma teklifi aldığında, çocuklarını Türkiye’deki kültür ortamında yetiştirme niyetini dile getirip, Amerikan vatandaşlığına bu nedenle geçmediğini ifade ederek reddetmiş.

“Kızım lise çağına geldiğinde toplanıp Türkiye’ye döndük” diyor. Bugünlerde yerlilik, millilik kavramlarını yerli yerine oturtmak için bir yerlerde bir takım tartışmalar yapılıyorsa eğer, bu örneği de gündeme almalarını öneririm.

NASA SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Dikkatimi çektiği için, sordum: “Reddetmek yerine NASA’nın çok gizli toplantılarına katılıp oradan elde ettiğiniz bilgileri de Türkiye’ye getirseniz olmaz mıydı” diye.

Akşit, “Bu etik olmazdı” diye cevap verip ekledi: “Başkalarından çalıp getirdiğiniz bilgiler, sizi bir yere getirmez. Önemli olan kendi imkânlarınızla, oluşturacağınız ortamla bu ilerlemeyi sağlamak. Şu anda burada (TEİ’de) bunu yapıyoruz.”

İnsanları hak ettikleri kadar övmek gerekir. Mahmut Akşit’le ilgili kullandığım bu cümlelerin ne anlama geldiğinin yazının ilerleyen bölümlerinde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Ama o safhaya gelmeden önce, bir bilgi daha vereyim.

GURUR VEREN BİYOGRAFİ
Kendisinin biyografisinden küçük bir kesit:
“Profesör Akşit’in, uçak motorları, gaz ve buhar türbinleri konularında 25 yılı aşkın tecrübesi, 16 değişik ülkede yayınlanmış 60’ın üzerinde patentleri, 150’ye yakın makale, tebliğ, NASA ve NATO teknik raporları ve benzeri bilimsel yayınları bulunmaktadır.”

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Çağla Coşkun 05 Kasım 2018 11:35 :)NASA gel gizli toplantılarımıza katıl demiş. En çok buna güldüm. Bekleyelim devamını görelim. Yandaş bir medya parlatmaya çalışıyorsa, bu şahıs için vardır bir plan.

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