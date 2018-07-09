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Nail Olpak kimdir NORA şirketinin sahibi nereli eşi ve çocukları

Nail Olpak kimdir NORA şirketinin sahibi nereli eşi ve çocukları

Nail Olpak yeni hükümette bakan olarak ismi geçen işadamlarından biri. MÜSİAD başkanı Nail Olpak aslen Burdur İbecik köyünden. Nail Olpak'ın eşi Hamide Olpak Rizeli. Peki Nail Olpak kaç yaşında nere mezunu;

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:26 - Güncelleme: 09-07-2018 10:26

MÜSİAD Genel Başkanı (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) olan işadamı Nail Olpak, 1961 yılında Burdur'da İbecik köyünde doğdu.  İlkokul’u Muğla-Dalaman’da okuyan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nde yatılı okudu ve 1977 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Bölümü’nden mezun olan Nail Olpak uzun yıllar özel sektörde yönetici olarak çalıştı.

Nail Olpak'ın eşi Hamide Olpak kimdir : Nail Olpak aslen Rizeli olan eşi Hamide Olpak ile mutlu bir evliliğe sahip. Ünlü işadamı karısı ile 33 yılı geride bırakan 'çok güzel bir evlilikleri' olduğunu belirterek verdiği bir röportajda 'İş seyahatlerine eşimle birlikte gitmeye çalışırım, olabildiğince birlikte olmamızı isterim” demişti.

Nail Olpak'ın çocukları : Nail Olpak ile eşi Hamide Olpak'ın 2 oğlu var. Büyük oğlu Enes Olpak 27 yaşında, Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okudu. Küçük oğlu Esat Olpak ise 23 yaşında, Sabancı Üniversitesi’nde mekatronik mühendisliği okuyor. 

Galatasaraylı olan Nail Olpak, yüzmeye ve kayak yapmaya meraklı. 'Caz, blues fazla bilmem ama Türk sanat müziği severim' diyen Nail Olpak çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça biliyor.

Nail Olpak'ın şirketi NORA : 1983 yılında iş dünyasına giren Nail Olpak Cankurtaran Holding A.Ş.’de  17 yıl görev yaptıktan sonra 2005 yılında ayrıldı ve iki ortağıyla NORA Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ile sanayicilik şirketini kurdu. ESEM, NORA ve ARON Markaları ile; Elektronik Elektrik Sayaçları, Otomatik Sigortalar, Kaçak Akım Röleleri, Kontaktörler, Termik Röleler, Termik Manyetik Şalterler, Enerji Tasarruflu Lambalar, Aydınlatma Armatürleri, AVE Markalı Anahtar-Priz serileri vb ürünlerin, Üretim ve Ticaretini yapmakta olan NORA Elektrik Malz. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi olan Nail Olpak, Mimarlar Mühendisler Grubu, Huzur Hastanesi Vakfı ve Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütüyor. Nail Olpak 28 Nisan 2012 tarihinde yapılan MÜSİAD'ın 21. Genel Kurulu'nun ardından yeni Genel Başkanı olarak seçildi.

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