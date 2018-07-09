Mustafa Varank nereli eşi kimdir ailesi ve çocukları

Mustafa Varank kimdir aslen nereli kaç yaşında ve Mustafa Varank'ın eşi kimdir soruları merak konusu oldu. Erdoğan'a en yakın isimlerinde biri olan Mustafa Varank yeni kabinede bakan olacak iddiaları kulislerde konuşuluyor.

MUSTAFA VARANK KİMDİR: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK'IN KARDEŞİ: Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi'ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti. İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Hayatını bilime adayan Varank, profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

SANAYİ BAKANLIĞI: İlk TBMM Hükümetinde "İktisat Vekâleti" olarak Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maadin işlerinden sorumlu olmuştur. Cumhuriyet döneminde bu bakanlık Ticaret Vekâleti ile Ziraat Vekâleti olarak ayrılmıştır. Ancak 1928 yılında iki bakanlık birleştirilmiş ve yeniden iki müsteşarlı İktisat Vekâleti olarak yeniden kurulmuştur. Bu arada; dört yıl dolmadan, ziraat bölümü yeniden ayrılmış, Ziraat Vekâleti 1931 yılında tekrar kurulmuştur. 1939 yılında Ticaret Vekâleti ile Münakalât Vekâletinin kurulup ayrılmasıyla İktisat Vekâleti iyice küçülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür. Daha sonra, “Ticaret Vekâleti ” ile “Ekonomi Vekâleti” yeniden birleştirilmiş, “Ekonomi ve Ticaret Vekâleti” kurulmuştur. Ancak, bir yıl sonra devlet işletme ve tesisleri ile ilgili “İşletmeler Dairesi” Bakanlıktan ayrılarak İşletmeler Bakanlığı kurulmuştur.

1939 yılındaki İktisat Bakanlığından gelip 1949 yılında birleşen, 1957 yılında yeniden ayrılan iki bakanlık, 1971 yılında yeni bir birleşme denemesi daha yaşamıştır. Bu birleşme, ilk kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adıyla gerçekleşmiştir. 29 Haziran 2011 tarihinde ismi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi.