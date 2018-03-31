Mustafa Tuna'dan metro kazası açıklaması: İhmal var

Ankara'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise kaza yerini inceleyerek, bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuna, “Hamdolsun böyle bir kazada can kaybı ve yaralanmanın olmaması tesellimiz. Ama inşallah bu kazadan tamiratı da bakımı da hızlı bir şekilde gerçekleşince de tekrar normal seferlerinin dönmesi için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜNE YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORLAR"

“Hasar biraz büyük. En az iki gün sıkıntı var” diyen Tuna, “İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın incelemeleri neticesinde iki günden fazla bir süreye de belki etki edebilir. Onu da otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza ve tesellimizde bir can kaybı olmaması” açıklamasında bulundu.

Tamir süresiyle ilgili soru üzerine Tuna, şöyle konuştu:

“Şu anda çalışmalar devam ediyor. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Daha altından raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini, tren vagonuna baktıktan sonra göreceğiz. Bunun neticesinde ne kadar sürede tamiratın yapılacağı da ortaya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması Pazartesine de yetiştirmiş olmamız.” “Normal içinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza” Yolcu taşımacılığı sırasında böyle bir kazanın mümkün olmadığını vurgulayan Tuna, “Çünkü otomatik olarak onların birbirine yaklaşmaları sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş. Normal içinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza” şeklinde konuştu. Tuna, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın taşımacılıktaki sıkıntılardan asgari etkilenmesi için çaba sarf ediyoruz. İlla ki bir etkilenme olacak ama bunu asgariye indirmek için otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz.”

Kaza nedeniyle metrolar sadece İvedik'e kadar çalışırken, Sincan OSB- Batıkent arasında ve Batıkent İvedik arasında metro seferleri devam ediyor. Ankara'daki metro seferleri sadece İvedik- Kızılay arasında yapılamıyor. Buradan vatandaşlar EGO otobüsleriyle Kızılay'a taşınıyor.

  • Güncel 31 Mart 2018 12:19
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