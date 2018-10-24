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Mustafa Tuna'dan 'Gökçek' açıklaması

Mustafa Tuna'dan 'Gökçek' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in MHP'den belediye başkanı adayı olabileceği iddiasına ilişkin soruları cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 18:12 - Güncelleme: 24-10-2018 18:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanı adayı olabileceği iddiasıyla ilgili, "Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki bir camide cenaze namazına katıldıktan sonra basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Başkan Tuna, bir gazetecinin, "Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı yönünde iddialar var. Kamuoyunda bununla ilgili bir tartışma oluştu. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"BEN MELİH GÖKÇEK DEĞİLİM, BEN MHP DEĞİLİM"

"Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Benim ne demem lazım? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?"

Melih Gökçek'in ittifak Tweeti adaylık işareti miydi?

Melih Gökçek MHP'nin başkan adayı mı soruyu duyunca bastı gitti

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • dobra 24 Ekim 2018 18:49 Bir Ak Partili olarak Melih abi kazansın da MHP den kazansın derim. O koltuğun gerçek sahibi Melih abidir.

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