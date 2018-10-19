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Mustafa Sarıgül’den miting gibi adaylık açıklaması!

Mustafa Sarıgül’den miting gibi adaylık açıklaması!

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden Şişli belediye başkanlığına dönmeye hazırlanan CHP'li Mustafa Sarıgül adaylık başvurusunu bugün partiye yaptı. Binlerce kişilik kalabalık vatandaş topluluğuyla birlikte CHP Şişli ilçe başkanlığına gelen Mustafa Sarıgül adaylık müracaatında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 17:16 - Güncelleme: 19-10-2018 17:16

Şişli ilçe merkezini ziyaret ederek parti yöneticileri ile bir süre görüşen Sarıgül adaylık dosyasını Şişli ilçe başkanı Veli Çellik'e teslim etti.

İlçe binasından ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, caddede toplanan binlerce kişilik kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı . Şişliye yeni projelerle döneceğini belirten Sarıgül “gece gündüz çalışacağız. Şişli yeniden yerel yönetimlerde örnek olacak. Sadece Şişli değil İstanbul’u da partimize kazandırmak için çalışacağız” dedi. Mustafa Sarıgül konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Şişli için çok önemli bir gün. Bugün Şişlimiz için çok güzel bir gün. Ve bugün Şişlimiz için çok umutlu bir gün. Bugün birlikte geçmişte büyük emek verdiğimiz, çok önemli eserlere imza attığımız Şişlimizi yeniden şahlandırmak için önemli bir adım atıyoruz.

YENİ ŞİŞLİ'NİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ: Yeni Şişli’nin temellerini inşallah hep birlikte bugün burada atıyoruz. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür.

BUGÜN MÜRACAAT YAPTIK: Bugün yeni Şişli için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını tüm Şişlilere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gireceğiz, her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projeleri açıkladığımızda Türkiye yine Şişli’yi konuşacak.

İSTANBUL'U PARTİMİZE KAZANDIRACAĞIZ: Buradan genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da söz veriyorum. Yalnızca Şişliyi değil, İstanbul’u da partimize kazandıracağız. Bunun için İstanbul adayımızla elele vererek kapı kapı dolaşacağım. Birlikte sevgiyle, çalışa çalışa kazanacağız.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 17:51 acaba Mustafa Sarıgül CHP'nin başına gelseydi CHP seçimleri kazanabilirmiydi diye insan bazen kendi kendine soruyor.

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KİMDİR ?
Mustafa Sarıgül
MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

1956 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitimine sırasıyla Talatpaşa İlköğretim okulu, Şişli Ortaokulu, Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'nde devam etti ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. İş yaşamına Kağıthane B

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