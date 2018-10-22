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Müslüm filmi ne zaman vizyona girecek oyuncular kimler Şahin Kendirci kimdir?

Müslüm filmi ne zaman vizyona girecek oyuncular kimler Şahin Kendirci kimdir?

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı çekimi 6 ay süren ve merakla beklenen 'Müslüm' filmi izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 'Müslüm' filmi ne zaman vizyona girecek? Müslüm Gürses'i kimler canlandırıyor? Şahin Kendirci kimdir?

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 14:51 - Güncelleme: 22-10-2018 14:51

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı ve aylardır beklenen Müslüm filmi için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen filmin fragmanları bile milyonlarla buluşmayı başardı. Müslüm filmi 26 Ekim Cuma günü vizyona girmeye hazırlanıyor. Peki Müslüm Gürses'i canlandıracak olan oyuncular kimler? Başrollerde kimler var? Filmde oynayacak olan O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Şahin Kendirci kimdir? İşte cevapları...

MÜSLÜM FİLMİ
Bütçesi 21 milyon lirayı bulan Müslüm filmi 26 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Biletleri ön satışa çıkan filmin başrollerinde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'u canlandıracak. Çekimleri 6 ay süren filmin yapımcıları en az 10 milyon izlenmeye ulaşmayı hedefliyor.

Müslüm filmi oyuncu kadrosu
Timuçin Esen (Timuçin Esen)
Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)
Ayça Bingöl (Emine Akbaş)
Erkan Can (Limoncu Ali)
Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)
Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)
Erkan Avcı (Bahtiyar)
Güven Kıraç (Plak şirketinin sahibi)
Timuçin Esen (Pavyon Sahibi)
Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Şahin Kendirci kimdir?
Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 2001 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 2014 yılında henüz 13 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasında sergilediği başarılı performans ile birinci olan Kendirci genç yetenek olarak adını hafızalara kazıdı.

Yine 2014 yılında "Bana Masal Anlatma" adlı filmde rol alan Kendirci, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimlerle beraber rol aldı. Filmde bir tamirci çırağı çocuğu canlandırıyordu.

Söylediği arabesk parçalarla efsane sanatçıları aratmayan Şahin Kendirci, yıllar sonra Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi ile ortaya çıktı.

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