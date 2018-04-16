Murat Yıldırım iddialı yarışmacıyı laf sokup gönderdi!

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dil bilgisi konusunda oldukça iddialı olduğunu söyleyen yarışmacı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Açıklamalarıyla iddialı bir yarışmacı perspektifi çizen Mustafa Kemal Balta, "Alçak gönüllü anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna, 'mütevazı' yerine 'mütevazi' yanıtını verince elendi.

MURAT YILDIRIM'DAN GÖNDERME

Büyük bir şok yaşayan yarışmacının soruyu cevaplamadan önce iddialı konuşmasına gönderme yapan sunucu Murat Yıldırım, "En güvendiğiniz yerden hata yaptınız. 'Mütevazılık' yapmak istemem dediniz ama yanıldınız" ifadelerini kullandı.