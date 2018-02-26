Murat Ülker bakın neyi seçti? 'Senenin Yıldızları' ödülleri

2008’de 39 projeyle başlayan Senenin Yıldızları Ödülleri’ne 2017 için başvuran proje sayısı ilk senesine göre 4 katına çıkarak 154 oldu. 154 projenin Yıldız Holding’e sağladığı maliyet avantajıysa yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıldız Holding’in dünya genelindeki tüm şirketlerinden gelen projeler, Türkiye’de bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerindeki şirketlerin yöneticilerinin oluşturduğu büyük jüri tarafından incelendi.



MURAT ÜLKER’DEN ÖZEL ÖDÜL

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen Özel Ödülü’nü bu sene “Sıfır İş Kazası”na verdi ve şunları söyledi;

-“Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil ve kabul edilebilir tek hedefim ‘SIFIR İŞ KAZASI’dır. Şirketlerimiz bünyesinde meydana gelen kazalar ile bu kazaların bazılarının oluş biçimi ve aldığımız önleyici tedbirler her zaman dikkatle takip ettiğim konular oldu. Hepimiz iş güvenliği odaklı düşünerek ve bu doğrultuda davranarak hem kendimiz hem de iş arkadaşlarımız için iş kazası riskini sıfırlamalıyız”.

ALİ ÜLKER ANLATTI : ÜLKER'İN CİROSU...

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de törende konuştu. Ülker şunları söyledi;

“Yıldız Holding olarak 2017'yi 42,3 milyar TL ciro ile kapatıyoruz. Geçen yıl yüzde 22'lik bir büyümeye imza attık. Şu anda 14 ülkede toplamda 80 fabrikamız, bunların 55 tanesi ülkemizde. Tüm atıştırmalık grubumuzun Türkiye odaklı ihracat hedefi 900 Milyon TL. Büyümemizin arkasında çalışanlarımızın, çiftçimizin, tüm paydaşlarımızın gücünü hissediyoruz. Çiftçilerimizden her yıl 1 milyon tonu aşan hammadde alarak birlikte büyüyoruz. Bugün baktığımızda Türkiye’de bir şehir Ülker için çalışıyor diyebiliriz."

Senenin Yıldızları Ödülleri’ne Amerikalı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Lee Shelby ve Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da konuk konuşmacı olarak katıldı.

ÖDÜLLER VE KAZANAN PROJELER : Bu yıl 9 kategoride ödüller dağıtıldı. Kazanan şirketler ve projeleri şöyle:

GOYA kategorisinde kazanan - KÜMAŞ - Manyezit füzyon tesisi için sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma projesi

Sıfır Hata kategorisinde MARSA - “Az çoktur”

Amaç Birliği kategorisinde pladis Türkiye – CCC - Sakız & Şekerlemede Yıldız Markaları Büyütme Projesi

Liderlik kategorisinde pladis Birleşik Krallık - İngiltere’de Kek Liderdiği

Büyümeye Katkı kategorisinde ŞOK Marketler - ŞOK Marketlerin Sürdürülebilir Büyümesi

İnovasyon’da Godiva Japonya - Godiva Atölyesi Projesi

Maliyet Avantajı’nda Pladis Ortadoğu - Godiva Atölyesi Projesi

Dijital Liderlik’te Godiva Çin - Dijitalleşen CRM ile Artan Müşteri Sadakati

Sıfır İş Kazası Güvenlik Kültürü kategorisinde Kerevitaş, Güvenlik Kültürü Devamı kategorisinde ise pladis Birleşik Krallık ödül kazandı.