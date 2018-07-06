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Murat Günel kimdir kanserin şifresini çözen ünlü profesör nereli?

Murat Günel kimdir kanserin şifresini çözen ünlü profesör nereli?

Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Murat Günel, aslen Manisa Turgutlu'dan. Profesör Murat Günel'in eşi Jennifer Günel Amerikalı. Prof. Günel'in Aydın isminde bir oğlu var. Günel kanseri çözen bilim adamı olarak tanınıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 11:52 - Güncelleme: 06-07-2018 11:52

Dünya'nın en prestijli ünivetsitelerinden Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Murat Günel, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'den sonra, "beyin cerrahisinin yeni dahisi" olarak tanınmaktadır.

1967'de Ankara'da doğan Murat Günel, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1991'de stajyer olarak Yale Üniversitesi'ne girdi. O günden sonra okulun Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kadar yükseldi. ABD'nin Chicago kentinde Nortwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanı Prof. Dr. Serdar Bulun ile birlikte ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen iki Türk bilim adamından biri oldu. Amerikan Sağlık Bakanlığı'ndan büyük araştırma ödülünü kazandı.

Kanserin şifresini çözdü: Çalışmalarını Yale Üniversitesi'nde sürdüren Profesör Murat Günel ve ekibi, beyin kanseri tedavisinde dünyada çığır açacak bir çalışmaya imza attı. Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Günel, Türkiye ve Almanya'dan bilim adamları ile işbirliği içinde yaptığı çalışmada, beyin kanserlerinin iyi huylu tümörlerden genetik olarak kansere dönüşmesine neden olan mekanizmaları keşfetti.


Murat Günel yabancı eşi Jennifer Günel ile...

Günel, “Kanser tedavilerinde en önemli gelişme, kanserin niye olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek. Beyin tümörleri bazen iyi huylu olarak başlayabiliyor. İyi huylu olduğu halde, bazen 10 sene, bazen 20 sene sonrasında, uzun sürelerden sonra habis hale dönüşüp maalesef bir sene içinde hayatın kaybına yol açıyor. İki tümör dokusunu da, iyi huyluyu da, kötü huyluyu da alıp, bunların şifresini okuyarak farklılıkları belirledik. Bize bu kanserin nasıl ortaya çıktığını gösterdi” dedi.

İyi huylu tümörlerin kansere dönüşebildiğinin bilindiğini ancak şimdiye kadar bunu engelleyecek bir yöntem olmadığını belirten Günel, “Ameliyatla çıkarılabildiği kadar çıkarılıyordu. Söz konusu beyin olduğu için çoğu tümör tam olarak çıkarılamıyor. Geri kalan tümörün de her zaman kansere dönüşebileceğini biliyorduk. Ama ne zaman dönüşeceğini bilmiyorduk, nasıl dönüştüğünü bilmiyorduk. Şu anda, bu çalışmayla nasıl bunların kanser haline geldiğini anladığımız için, bunları tedavi etme konusunda en azından bir ışık doğdu” dedi.

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