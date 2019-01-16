Münbiç'te patlama ölü ve yaralılar var ABD askerleri devriyedeyken patladı

Münbiç'te patlama meydana geldi. Koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti.

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, en az 9 kişi öldü, 20'si de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Sputnik'e konuşan görgü tanıklarına göre patlamanın yaşandığı bölgede Menbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu. Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldiğini söyledi.

ASKERLER YEMEK YİYORDU...ABD ve Fransız askerlerin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada, lokantada bulunan ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan ABD askerleri yaralandı.

Yerel kaynaklar patlamada ölenlerden 2'sinin ABD askeri olduğunu belirtirken Yeni Şafak gazetesi ise 5 ABD askerinin hayatını kaybettiğini okurlarıyla paylaştı.

MÜNBİÇ KİMİN ELİNDE?

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.