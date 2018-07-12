Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim dönemi ile ilgili soruları yanıtladı. İnce seçim döneminde yaptığı hatalardan biri olarak 'apolet tartışması'nı gösterdi ve "Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım. Erdoğan 32 miting yaptı, ben 107 yaptım, yetmez! Keşke geceleri de yapsaydım" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında geride kalan seçim dönemini değerlendirdi. İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar.

KAÇ KİŞİ BAĞIŞ YAPTI? Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım. Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.''

APOLET TARTIŞMASINI FAZLA UZATTIM Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var.

Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır dedik. Ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Genel Merkez'de izlemem doğru olmaz. İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz; bir otel ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı.

Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim.