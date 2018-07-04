Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na fena patladı! Yenildiysen...

CHP'de Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatmasıyla başlayan gerilim sürüyor. Bugün Erzurum'a giden Muharrem İnce, sabah saatlerinde basın mensuplarının karşısına geçerek dünkü açıklamasının arkasında durmuş ve Kılıçdaroğlu'na "Benim gizli planlarım, ajandalarım yok" diye seslenmişti. Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması daha geldi ama bu kez üslubu çok daha sertti. İnce, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'çekil' çağrısı yaparak, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi. İşte İnce'nin sabah yaptığı açıklamalar...

ERZURUM'A GELSEYMİŞİM BARAJI AŞACAKMIŞIZ... "Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız “hepimizin cumhurbaşkanıydı” Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz" diyen İnce şöyle devam etti: "Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz." İşte Muharrem İnce'nin açıklamasından satır başları...

"CHP KARIŞMADI, TEKLİFİ BASINLA PAYLAŞTIM"- CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok…