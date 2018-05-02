Muhalefetin 4'lü ittifakına hükümetten ilk tepki!

Muhalefetin 4'lü ittifakına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Hayırlı uğurlu olsun" yorumundan sonra bir açıklama da hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 4 partinin ittifakına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır.'' dedi.

''ÖFKELİLER İTTİFAKI''

''Buna esasında şöyle demek lazım'' diyen Bozdağ, ''Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı. Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler. Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP. 'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

''ABDULLAH GÜL BÜYÜK HATALAR YAPMIŞTIR''

Abdullah Gül konusuna da değinen Bekir Bozdağ, ''Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir." dedi.

Bahçeli'den 4'lü ittifak için ilk yorum