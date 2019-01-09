Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında gözaltı kararı

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda çıkan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesi'yle ilgili gözaltı kararı çıktı. Emniyet ekipleri Palu ailesinin Kocaeli'deki evini bastı. Baskın anları canlı yayınlandı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'ni emniyete götürdü. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı.. Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu Ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Müge Anlı ise programda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararını okudu.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izlerken ben her türlü çıkarım hakkımı savunurum, bu ailenin pisliğinin çıkması için elimden geleni yaparım. Adalatten kimseden kaçtığım yok deyince Müge Anlı Tuncer Ustael ve kaeşine canlı yayında tepki gösterdi.