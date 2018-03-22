MPİ 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları, bu akşam yapılan çekilişle birlikte belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde heyecan çok yüksekti. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 813 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmiş ve bu haftaki Süper Loto heyecanını katlamıştı. İşte 22 Mart Süper Loto çekilişi ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 22 MART 2018: 3 - 8 - 7 - 38 - 49 - 53

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. MPİ tarafından Süper Loto ikramiye bilgileri paylaşılır paylaşılmaz anlık olarak haberimizde...

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 15 Mart 2018 tarihli 543. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve 1 milyon 813 bin 328 liralık büyük ikramiye haftaya devretti.

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 05 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

Öte yandan çekilişte 5 bilen 72 kişi 7 bin 837 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi 187 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi de 15 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.