Motorsikletli maganda utanmaz çıktı! Bakın suçu kime attı

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkii Turgut Özal Bulvarı'nda motorsikletli bir maganda, Türkiye’de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti.

Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

POLİSİ UMURSAMADI YOLUNA DEVAM ETTİ

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti.

SIRTÜSTÜ YATIRDI

Magandanın diğer bir görüntüsünde ise kız arkadaşlarını önlü ve arkalı motosiklete bindirip, tek teker üstünde giderken, tek teker üstünde gittiği esnada sırtüstü yatırdığı kız arkadaşının ayaklarının yere değdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Maltepe Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Motorsikletin plakasından yola çıkan polis motorsiklet sürücüsü Erhan M'yi (26) gözaltına aldı.

PARA CEZASI

Karakolda Karayolları Trafik Kanunu uyarınca hakkında 2126 TL para cezası kesilen Erhan M'nin motorsikletine de el konuldu. Buradaki işleminin ardından Erhan M. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erhan M. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılarak tekrar karakola gönderildi.

KIZ ARKADAŞININ GAZINA GELMİŞ

Erhan M'ye 30 ceza puanı da kesildi. Erhan M.,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden karakola sevki sırasında, olayın 5 ay önce yaşandığını belirterek, "5 ay önce yapmıştım o hareketleri. Kız arkadaşlarımın gazına geldim. Şimdi böyle videolar çekmiyorum ama artık bu videoları yapmıyorum. Dün yayınlandı yeni yapılmış gibi aldılar. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım." dedi.