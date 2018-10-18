  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Moldova nerede uçakla kaç saat sürüyor tahmini varış

Moldova nerede uçakla kaç saat sürüyor tahmini varış

Moldova nerede ve Moldova'ya sadece kimlikle pasaport olmadan nasıl seyahat edilir sorusu araştırılıyor. Moldıva ile imzalanan vize serbestisinin ardından artık Moldoya'ya yeni çipli kimliklerle yolculuk edilecek. Para birimi Leyi olan Moldova'da 1 Leyi 0,33 Türk Lirasına eşit sayılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 17:10 - Güncelleme: 18-10-2018 15:10

Moldova nerede, nasıl gidilir ve uçakla kaç saat araştırmaları hızlandı. Moldova ile vize serbestisi anlaşması imzalandı. Moldova’ya yeni çipli kimlikle seyahat edilebilme imkanı sunulmasının ardından vatandaşlar Moldova nerede merak ediliyor. İşte Moldova’nın merak edilenleri…

MOLDOVA NEREDE: Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa‘da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev’dir. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır.

İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını bir şerit halinde kapsayan bölgede tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet olan Transdinyester bulunur.

MOLDOVA’YA NASIL GİDİLİR: Moldova'ya gitmek için en ideal yol hava yolu iledir. Ülkenin tek hava alanının başkent Kişinev'de olduğu Moldova'ya İstanbul, İzmir ve Ankara üzerinde direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova'ya gidişte tercih edilebilecek bir diğer yol ise karayoludur. Yaklaşık olarak 13 saat süren bu yolculuk yolların çok düzgün olmaması sebebi bile pek tavsiye edilmemektedi.

Türk Vatandaşlarının Kimlikle Seyahat Edebileceği Ülkeler
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

2. Gürcistan

3. Ukrayna

Pasaportsuz gidilen ülkelerden Ukrayna’ya kimlikle yapılacak seyahatlerde 180 günlük zaman diliminde en fazla 90 gün kalış hakkı veriliyor. Ankara ve İstanbul’dan Ukrayna’nın Kiev, Odessa, Lviv, Kharkiv, Kherson, Dnipro, Zaporijia kentlerine direkt uçak seferleri var. Ayrıca İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan Odessa’ya gemi seferleri de yapılıyor.

Yurt dışına kimlikle nasıl çıkılır: Yurt dışına kimlikle seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye’den çıkışta giriş-çıkış formu doldurması gerekiyor. Türkiye’den çıkış noktası olan havalimanı, liman ya da kara sınır kapısında Türk polisi tarafından verilen çıkış formunun kimlik bilgilerine göre eksiksiz bir şekilde doldurulması ve 15₺’lik yurt dışı çıkış harç pulunun alınması sonrasında çıkış işlemleri yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan’a eski tip nüfus cüzdanı ve yeni tip kimlik kartı ile, Ukrayna’ya ise yeni tip kimlik kartı ile geçilebiliyor. Türkiye’den çıkışta doldurulan giriş-çıkış formunun kimlikle seyahat edilen ülke polisine gösterilmesi ve giriş damgası vurulması, seyahat boyunca saklanıp Türkiye’ye geri dönene kadar kaybedilmemesi şart.

Yurt dışı seyahati yapan Türk vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran kimlikle seyahat uygulaması şimdilik yalnızca Kıbrıs, Gürcistan ve Ukrayna’ya gerçekleştirilen seyahatler için geçerli. Pasaport ihtiyacı olmadan kimlikle özgürce seyahat etmenin keyfini çıkarın, hemen seyahat planınızı hayata geçirin.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Moldova nerede uçakla kaç saat sürüyor tahmini varış haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro