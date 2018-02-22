MİT'in paketlediği işadamından bomba! FETÖ kuduracak

ÇORUM'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin dava kapsamında aralarında FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Menduh Çıkmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme heyeti, 27 Kasım 2017'de tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve firari olması nedeniyle daha önceki duruşmalarda ifadesi alınamayan Çıkmaz'a savunma yapması için söz verdi.

İŞADAMI İTİRAFÇI OLMAK İSTİYORUM

Menduh Çıkmaz, hakkındaki suçlamaları bildiğini dile getirerek, "Benim tek gayem Rabbimin rızasını kazanıp iyi bir kul olmaktı. Böyle canilerle nasıl aynı yolda olmuşum, bilmiyorum. Sızlayan vicdanımı rahatlatmak için bildiklerimi anlatacağım" dedi.

FETÖ: SEN ARTIK PİŞTİN DEYİP...

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere yardım etmek için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün Çorum İl İmamı olarak tanıdığı "Hamza" adlı kişinin kendisine, "Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum" demesinden sonra haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

VERGİ REKORTMENİ BİR İŞADAMIYIM

17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaşmaya çalıştığını belirten iş adamı sonrasında yaşadıklarını şöyle devam etti:

"2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını, milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum'un sayılı iş adamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum.

SUDAN'DA NE YAPIYORDU?

Sudan'da 7 ortakla tuğla ve kiremit fabrikası kurduklarını, 2015 yılında yönetimin kendisine geçmesi nedeniyle bu ülkeye gittiğini aktaran Çıkmaz, "O zaman buradaki söylentilerden de rahatsızlık duymaya başlamıştım. Fabrikanın yönetimini sırayla idare ediyorduk. Ben kaçmadım, sıra bana gelince eşimle birlikte Sudan'a gittim. Zaten işler de kötüydü, satışlar düşmüştü." diye konuştu.

Sudan'daki tutuklanma sürecini de anlatan işadamı şöyle konuştu:

-Sudan'da 6 ay önce tutuklandım. Beni Türkiye'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan'da cezaevinde çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejetaryenim. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım. Daha sonra beni Türkiye'ye getirdiler. Ben terörist değilim. Cemaat, benim içerisinde olduğum dönemlerde örgüt değildi."

FABRİKANIN GELİRİ ÖRGÜTE Mİ GİDİYORDU?

Mahkeme heyetinin, "Sudan'daki fabrikanın gelirinin örgüte aktarılmasına yönelik bir karar var mıydı?" sorusu üzerine Çıkmaz, para aktarımı yapmış olabileceklerini, bunun dışında FETÖ'nün Sudan'da inşa ettiği okulun tüm tuğla ve kiremit ihtiyacını bedelsiz karşıladıklarını söyledi.

ÖRGÜTÜN PARA KASASI MI?

Örgütün para kasası olduğu yönündeki beyanların gerçek olmadığını ileri süren Çıkmaz, "Benim birçok şirketim var. Ben kendi şirketlerimin kasasını tutabilecek kapasitede değilim ki." dedi.

SENEDE BİR KEZ RAMAZAN AYINDA...

Örgütün Çorum'da topladığı himmetten bahseden Çıkmaz, "Himmet senede bir kez ramazan ayında toplanırdı. Kişiler taahhüt verir, onu da 12 ay boyunca öderdi. Bir abi gelir ve tahsilatları yapardı. Bunlar gayriresmi olarak kayıt altında tutulurdu. Toplanan paraların öğrencilere burs verildiği ve yurt dışındaki örgüt okullarında çalışan öğretmenlerin ücretlerinin ödendiği söylenirdi." diye konuştu.

ÖRGÜTTEN NE ZAMAN NEDEN ÇIKTI?

Mahkeme heyetinin "Madem Allah rızası için, sevap işlemek için girdin örgüte neden çıktın?" sorusu üzerine Çıkmaz, "17-25 Aralık'tan sonra rahatsız olmaya başladım. Bu ihtilalden (15 Temmuz darbe girişimi) sonra da pişman oldum zaten. 'Ben neden böyle bir yapının içindeyim' diye düşünüyorum." dedi.

Çıkmaz, mahkeme heyetinin, "Sen ne kadar himmet veriyordun" sorusuna, "Yıllık zekatım ne kadarsa o kadar veriyordum. Bu da dini bir konu olduğu için söylemek istemiyorum." cevabını verdi.

EŞİ VE ÇOCUĞU ADINA PARASI ÇIKINCA...

Örgütten uzaklaştıktan sonra Bank Asya'ya para yatırmadığını öne süren Çıkmaz, mahkeme heyetinin, 2014 yılında eşi ve oğlu adına Bank Asya'ya para yatırıldığını belirtmesi üzerine, "Onların geliri yoktu. Ben kendi adıma yatırmadığımı söyledim ama onlar adına yatırdım. Sonra da parayı geri çektim. Bankadan memurlar gelip ısrar ettiği için eşim ve çocuğum adına para yatırdım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyor musun?" sorusuna Çıkmaz, "Evet, yararlanmak istiyorum." karşılığını verdi.

Memduh Çıkmaz kimdir aslen nereli? FETÖ'cü işadamı...