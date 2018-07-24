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MİT operasyonuyla getirildi itirafçı oldu

MİT operasyonuyla getirildi itirafçı oldu

MİT'in operasyonuyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen ve terör örgütünün bu ülkedeki para kasası olduğu iddia edilen İsa Ö. itirafçı olmak için savcılığa başvurdu.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 01:44 - Güncelleme: 24-07-2018 01:44

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Azerbaycan’daki kasası olduğu iddia edilen ve MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen İsa Ö. sorgusunda itirafçı olmak istediğini belirterek, “Örgütün sempatizanı ve üyesi değilim. Tam tersi örgütten nefret ediyorum” dedi.

Savcılık kaynakları, İsa Ö.’nün itirafçı olarak kabul edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini bildirdi. Azerbaycan’dan getirilen İsa Ö., MİT ve Emniyet’teki sorgusundan sonra ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan’a verdiği ifadede İsa Ö. şunları söyledi:

"BAKÜ KÜÇÜK BİR YER"

“Bakü, küçük bir yer olduğu için herkes birbirine tanır. Özellikle Türkler birbirlerini tanırlar. A.S. isimli şahıs FETÖ terör örgütünün içinde olan bir şahıstır. Kendisi örgütün sohbetlerini organize eden abi konumundaki kişidir. Ticaretle uğraşır. E.T. isimli şahsı çok iyi tanımıyorum. Ticaretle uğraşmaktadır. Daha önce Azerbaycan’da Guba şehrinde bulunan FETÖ’ye ait kolejde çalıştığını biliyorum. F.Y. isimli şahıs FETÖ içinde yer alan bir şahıstır. Kendisi sohbetlere katılan birisiydi. Ticaretle uğraşır. M.Ç. isimli kişi FETÖ içinde yer alan FETÖ sempatizanı olan bir şahıstır. S.K., FETÖ içerisinde yar alan örgütü yardım ve destekte bulunan birisidir. İşadamıdır. Örgüte kurban, burs gibi yardımda bulunmaktadır. F.S.B. FETÖ içinde yer alan örgüte yardım ve destek bulunan birisidir. Perde işi ile uğraşır. Örgüte kurban burs gibi yardımlarda bulunmaktadır.

NEFRET EDİYORUM

Bana sorulan 3 Temmuz 2017-22 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 8 adet Amerikan Doları üzerinden para gönderme işlemi ticaret amacıyla yapılan işlemlerdir. Amerikada bulunan Y. firmasından ısıtma, havalandırma sistemi ile ilgili malzeme alım-satımına ilişkindir. Bu paraları ben gönderdim, karşılığında malzeme geldi. Kesinlikle örgütle bir bağlantısı yoktur. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. FETÖ sempatizanı ve üyesi değilim. Tam tersi söz konusu örgütten nefret etmekteyim.”

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