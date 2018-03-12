Mirgün Cabas'la Tuba Ünsal boşanıyor! Evler ayrıldı bile

Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas çiftinden beklenmedik bir haber geldi. Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinin boşanma sürecine girdiği öne sürüldü.
Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı öğrenildi. Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.
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