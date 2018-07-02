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Minik Ufuk için jandarma alarma geçti

Minik Ufuk için jandarma alarma geçti

Amanos Dağı eteklerinde bulunan kırsal alanda kaybolan Ufuk Tatar için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Vatandaşlarında katıldığı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 21:37 - Güncelleme: 02-07-2018 00:42

HATAY'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk’u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, bugün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete geldi.

İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti. Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk’un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar’ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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  • MİSAFİR 01 Temmuz 2018 23:07 NE OLUYOR BU ÜLKEYE? VEYA BU İNSANLARA? YOK ÇOCUK CİNAYETLERİ --YOK ÇOCUK TECAVÜZLERİ--YOK ÇOCUK KAÇIRMALAR VS. VS.. KİM BU ÜLKEYİ BU DURUMA GETİRDİ ? ALLAH BELALARINI VERSİN..

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