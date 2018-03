Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın bu görüntüsü fena...

İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'nden kaldırıldı. Cenaze töreninde Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran ve kardeşi Can Başaran hayatlarının en zor vedasını yaptılar.

Anne Beril Başaran kızına veda etmekte zorlanırken kardeş Can Başaran ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Ablasının cenazesin gasilhaneden almaya da Can Başaran gitti.

BABA HÜSEYİN BAŞARAN'IN HALİ

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran cenaze töreninde taziyeleri kabul ettikten sonra kızının musalla taşındaki tabutunun başına geldi.

Tabutun başında oğlu Can Başaran vardı (Yukardaki fotoğraf sağdaki). Bir yakınları ise Mina Başaran'ın tabutuna kapaklanıp kalmıştı. Hüseyin Başaran önce gözyaşlarına direnmeye çalıştı.

Kızının tabutu başında ağlamamak için kendini tutan Hüseyin Başaran bir an geldi yüreğinden akanlara hakim olamadı. İşte o anda Hüseyin Başaran'ın tüyleri diken diken eden acı feryatları yükseldi.

Başaran Holding'in sahibi olan Hüseyin Başaran'ın biri kız 2 çocuğu vardı. Hüseyin Başaran tek kızı olan Mina Başaran'ı kendisi için ayırttığı mezarlığa gömdü. Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Hüseyin Başaran kızının acısını oğlu Can Başaran'a sarılarak bastırmaya çalıştı.

MİNA BAŞARAN'IN ANNESİ

Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran kızının tabutunun başından hiç ayrılmadı. Anne Beril Başaran eşi Hüseyin Başaran'a nazaran daha metanetliydi.

