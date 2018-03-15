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Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın bu görüntüsü fena...

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın bu görüntüsü fena...

Başaran Holding'in sahibi işadamı Hüseyin Başaran hayatının en zor gününü yaşadı. Biricik kızı Mina Başaran'ı toprağa veren baba Hüseyin Başaran cenaze töreni esnasında bir anda kendini tutamadı ve herkesin tüylerini diken diken eden feryatları yükseldi...

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 17:05 - Güncelleme: 15-03-2018 17:22

İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'nden kaldırıldı. Cenaze töreninde Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran ve kardeşi Can Başaran hayatlarının en zor vedasını yaptılar.

Anne Beril Başaran kızına veda etmekte zorlanırken kardeş Can Başaran ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Ablasının cenazesin gasilhaneden almaya da Can Başaran gitti.

BABA HÜSEYİN BAŞARAN'IN HALİ

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran cenaze töreninde taziyeleri kabul ettikten sonra kızının musalla taşındaki tabutunun başına geldi.

Tabutun başında oğlu Can Başaran vardı (Yukardaki fotoğraf sağdaki). Bir yakınları ise Mina Başaran'ın tabutuna kapaklanıp kalmıştı. Hüseyin Başaran önce gözyaşlarına direnmeye çalıştı.

Kızının tabutu başında ağlamamak için kendini tutan Hüseyin Başaran bir an geldi yüreğinden akanlara hakim olamadı. İşte o anda Hüseyin Başaran'ın tüyleri diken diken eden acı feryatları yükseldi.

Başaran Holding'in sahibi olan Hüseyin Başaran'ın biri kız 2 çocuğu vardı. Hüseyin Başaran tek kızı olan Mina Başaran'ı kendisi için ayırttığı mezarlığa gömdü. Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Hüseyin Başaran kızının acısını oğlu Can Başaran'a sarılarak bastırmaya çalıştı.

MİNA BAŞARAN'IN ANNESİ

Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran kızının tabutunun başından hiç ayrılmadı. Anne Beril Başaran eşi Hüseyin Başaran'a nazaran daha metanetliydi.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ağladı Burcu Urfalı'nın eşi...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze töreni! Babası dedi ki...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 15 Mart 2018 17:50 Allah verdi Allah aldi.Kimsenin senedide yok tapusuda anlasmasida.Allahla tek anlasma Kurandaki ayetlere gore yasamak hepsi o kadar.Allah boyle imtihani kimseye vermesin.Para Pul vs sonucta baba iste.Evladini buyut besle bu yasa getir ama Kaderi nerede nasil bilen sadece Allah.Rahmeti gani olsun hepsininde insallah

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