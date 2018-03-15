Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze töreni! Babası dedi ki...

Mina Başaran ile arkadaşlarının cenazeleri dün uçakla İran'dan İstanbul'a getirilmişti. Bugün Mina Başaran iki yakın arkadaşı ile aynı mezarlığa defnedilecek. Diğer arkadaşları Zeynep Çoşkun Bursa'da, Ayşe And ise Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Jasmin Baruh Simone ve Liana Hananel Ulus Mezarlığı’nda musevi geleneklerine göre gömüldü.

Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Mina Başaran son yolculuğuna bekarlığa veda partisine katılan yakın arkadaşları Nuran Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı ile birlikte çıkıyor. Ataköy 5. Kısım Cami'nde her üçü içinde ikindi namazı müteakip cenaze namazı kılınacak. Mina Başaran arkadaşları Sinem ve Burcu ile birlikte Edirnekapı Mezarlığı’da toprağa verilecek.

Mina Başaran'ın cenaze törenine yoğun katılım bekleniyor. Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran ve babası Hüseyin Başaran tek kızlarını kaybetmenin acısını yaşıyorlar. Mina Başaran'ın cenazesini nişanlısı Murat Gezer havaalanında karşılamıştı. Bugün gazetelere ölüm ilanı veren Murat Gezer, 'Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum beni bekle' satırları ile herkesi duygulandırdı.

MİNA BAŞARAN'IN ARKADAŞLARI CENAZE TÖRENLERİ

Kazada yaşamını yitiren Mina Başaran'ın arkadaşı Zeynep Çoşkun’un cenazesi de Bursa'da yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

JASMİN VE LİANA'NIN CENAZELERİ

Bugün Jasmin Baruh Simone ve Liana Hananel'de Musevi geleneklerine uygun olarak Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Liana Hananel ve Jasmin Baruh Musevi mezarlığına defnedildi HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



AYŞE AND VE ASLI GÜL İZMİRLİ

Mina Başaran'ın yakın arkadaşlarından Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli için de İstanbul'da cenaze töreni vardı. Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

İran'daki Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenaze töreni HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

And ailesinin gazetelere verdikleri ilanda duygulandıran şu mesajı paylaştılar: "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuze, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..."

PİLOT MELİKE KUVVET KONYA'DA UĞURLANDI

Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını yitirdiği kazada uçağı pilot Melike Kuvvet kullanıyordu. FETÖ mağduru eski bir TSK pilotu olan Melike Kuvvet'in cenazesi bugün Konya'da defnedildi.

Kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, 3. Ana Jet Üs Harekat Komutanı Albay Mete Kuş'un yanı sıra Melike Kuvvet'in meslektaşları, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde ders verdiği öğrencileri, ailesi ve yakınları katıldı.

Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN