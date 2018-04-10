Milli Savunma Bakanı Canikli'den flaş Afrin açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Tüm tehditler bitinceye kadar Afrin'de kalacağız" ifadelerini kullandı.
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Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. BabDEVAMI »
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